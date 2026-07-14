Peklo na diaľnici D1 pred Bratislavou: Dopravné komplikácie a viacerá nehody! Pripravte si pevné nervy

BRATISLAVA - Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy, medzi križovatkami Bernolákovo a Zlaté Piesky, došlo k viacerým incidentom. Na mieste sú policajti a doprava je výrazne komplikovaná.
"Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave upozorňujú vodičov na dopravné obmedzenie na diaľnici D1 v smere do Bratislavy, medzi križovatkami Bernolákovo a Zlaté Piesky (km 18,000– 15,000)," uviedla polícia.
V uvedenom úseku aktuálne evidujú štyri škodové udalosti, ktoré výrazne komplikujú plynulosť cestnej premávky. Na mieste sa nachádzajú policajné hliadky, ktoré usmerňujú premávku a vykonávajú potrebné úkony smerujúce k čo najrýchlejšiemu obnoveniu plynulosti cestnej premávky.
"Vodičov vyzývame, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť, dodržiavali pokyny polície, vytvorili záchranársku uličku a podľa možností zvážili využitie alternatívnych trás," uviedli.