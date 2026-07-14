Obyvatelia žijú v strachu! Medveď zaútočil pri dome, obec volá po prísnych opatreniach

ZÁVAŽNÁ PORUBA - Liptovská obec Závažná Poruba vyzýva všetky kompetentné orgány na prijatie účinných opatrení na riešenie neúnosnej situácie s výskytom medveďa hnedého, ktorý sa už pravidelne pohybuje nielen v extraviláne, ale aj v zastavaných častiach obce. Stanovisko podpísané starostom Vladimírom Mlynčekom zverejnila samospráva po víkendovom incidente, kedy medveď napadol obyvateľa obce pri práci priamom pred jeho domom a spôsobil mu povrchové zranenia na ruke.
Podľa starostu obec situáciu nepretržite rieši v spolupráci s krízovým štábom Okresného úradu Liptovský Mikuláš, ktorý už skôr vyhlásil na území okresu mimoriadnu situáciu z dôvodu zvýšeného výskytu medveďa hnedého. „Od incidentu prebieha intenzívny monitoring územia zo strany Zásahového tímu NAPANT - Sever a hliadok Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši. Monitoring sa vykonáva zo zeme aj zo vzduchu pomocou dronu a termovíznej techniky s cieľom identifikovať pohyb problémového jedinca a prijať potrebné opatrenia,“ uviedol Mlynček.
Obec dlhodobo spolupracuje so zásahovými tímami
Doplnil, že obec dlhodobo spolupracuje so zásahovými tímami. „V rokoch 2024 a 2025 bolo na základe výnimiek vydaných Štátnou ochranou prírody SR a Ministerstvom životného prostredia SR v katastri obce eliminovaných deväť jedincov medveďa hnedého, ďalšie pribudli aj v roku 2026. Napriek tomu sa situácia z pohľadu bezpečnosti obyvateľov naďalej zhoršuje,“ podotkol Mlynček. Samospráva žiada o vytvorenie legislatívnych podmienok, ktoré umožnia efektívny manažment populácie medveďa hnedého v oblastiach s jeho nadmerným výskytom. Obec sa zároveň už 24. júna 2026 obrátila listom na ministra životného prostredia so žiadosťou o prijatie konkrétnych opatrení na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov našej obce.