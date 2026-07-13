Bývalého feťáka Kvietika prepadol absťák: Ledva odolal... Takmer TOTO vyšňupal!

BRATISLAVA - Herec Matúš Kvietik, ktorý sa netají tým, že v minulosti bojoval so závislosťou od drog, opäť prehovoril o krutej realite abstinencie. Tentoraz ho však absťák prepadol pri niečom, čo prekvapilo aj jeho samého. A mal veľký problém sa ovládnuť.
„My abstinujúci feťáci to naozaj niekedy nemáme ľahké, pretože skutočne čokoľvek nám vie pripomenúť danú drogu a vyvolať absťák. Mne sa to stalo teraz,“ priznal vo videu, v ktorom fanúšikom opísal nepríjemný zážitok. Následne ukázal dózu s bielym pr a bez okolkov priznal, že práve ten v ňom vyvolal nečakané chute. „Z kreatínu. Zo sprostého kreatínu. Ja mám na to také nervy... Pred týždňom som si ho kúpil, zatiaľ som z neho stihol pribrať jedno kilo, pretože zavodňuje. A teraz, aby nebolo málo, mám chuť ho ešte aj vyfúkať,“ povedal s dávkou čierneho humoru.
Hoci sa na celej situácii snažil zasmiať, vzápätí priznal, že vôbec nešlo o vtip. „Ja som asi dve minúty stál nad tým kreatínom, svrbeli ma nozdry. A zároveň si uvedomujem, že aj toto celé video točím iba kvôli tomu, že odďaľujem ten moment, kedy ho budem musieť ísť upratať,“ opísal. Herec vysvetlil, že práve takéto momenty sú pre ľudí bojujúcich so závislosťou typické. Mozog si totiž dokáže spojiť dávnu neresť aj s úplne nevinnou situáciou. „Čokoľvek tým závislákom vie pripomenúť tú danú neresť. Rovnako ako feťák pri niečom v práškovej forme, ako je napríklad kreatín.“
Podľa jeho slov podobné stavy prichádzajú bez akéhokoľvek varovania. „Častokrát tieto stavy prídu úplne z ničoho. Hráte sa s deckami a zrazu iba cítite v hlave, že príde niečo... a viete, že teraz veľmi dlho vám nebude veľmi dobre.“ Práve preto je podľa neho dôležité nezostať v takej chvíli sám. Kvietik priznal, že po skončení natáčania videa plánoval zavolať človeku, ktorý mu v podobných situáciách pomáha. Na záver poslal odkaz všetkým, ktorí si prechádzajú podobným bojom. „Pre vás, ktorí toto mávate, iba vedzte, že tieto veci prejdú. Treba mať okolo seba ľudí, ktorí vám vedia pomôcť. Ono to prejde ako každá bolesť, ako každý stres.“
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