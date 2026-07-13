Ťažká nehoda mladej rodiny: Chlapčeka ratoval vrtuľník, jeho brata sanitka! Otec mal dostať MIKROSPÁNOK

ŽIAR NAD HRONOM - Koncom víkendu došlo pri obci Lutila v okrese Žiar nad Hronom k ťažkej dopravnej nehode. Auto po náraze do svahu skončilo mimo vozovky. Vo vozidle sa v čase nehody nachádzali štyria ľudia.
Pri nehode bol potrebný zásah záchranárskeho vrtuľníka. Posádka z Banskej Bystrice si prevzala do starostlivosti 5-ročného chlapca s vážnym úrazom hlavy. "Po neodkladnom ošetrení a stabilizácii zdravotného stavu bol malý pacient letecky transportovaný do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici," uviedli.
Polícia uviedla, že podľa predbežných informácií mal 35-ročný vodič dostať mikrospánok, následkom čoho mal prejsť do protismeru, zísť mimo vozovku a naraziť do stromu. "S vodičom sa vo vozidle v čase nehody nachádzali ďalšie tri osoby, 34 ročná žena a dvaja maloletí chlapci. 4 ročný chlapec bol so zraneniami prevezený vrtuľníkom do banskobystrickej nemocnice a 5 ročný chlapec sanitkou do nemocnice v Žiari nad Hronom," uviedli.
Alkohol bol u vodiča vylúčený negatívnou dychovou skúškou