Koniec lacného tankovania v Česku? Vláda ruší reguláciu cien palív: Predajcov varuje

PRAHA - V Česku v nedeľu (19. 7.) skončí cenová regulácia palív, od pondelka sa tak ceny benzínu a nafty vrátia k trhovému mechanizmu. Česká ministerka financií Alena Schillerová rozhodnutie zdôvodnila tým, že mimoriadna trhová situácia pominula. Zároveň však varovala predajcov palív, aby sa nesnažili situáciu zneužiť, inak je podľa jej slov vláda pripravená sa k cenovej regulácii vrátiť. Oznámila to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa v Prahe.
„Od pondelka 20. júla sa tak ceny nafty a benzínu v ČR vracajú k čisto trhovému mechanizmu a spotrebná daň na naftu sa vracia k pôvodnej hodnote,“ vyhlásila Schillerová. Rozhodnutie podľa nej nebolo jednoduché, keďže konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorý cenu ropy ovplyvňuje, stále pokračuje a stabilita v Hormuzskom prielive nie je úplne zaistená. Poukázala však na to, že cenovú reguláciu možno uplatňovať len v prípade, ak pretrváva mimoriadna trhová situácia a tá podľa nej v tejto chvíli pominula.
Rezort financií k rozhodnutiu podľa jej slov dospel na základe troch dôvodov - jednak poklesu ceny ropy, pričom nepočíta krátkodobé výkyvy, ďalej preto, že v ČR je podľa Schillerovej druhá najlacnejšia nafta v EÚ, a tiež, že podobné opatrenia ukončili aj okolité krajiny, napríklad Nemecko, Rakúsko či Poľsko.
Ministerka občanom odkázala, že určité drobné cenové pohyby na trhu sú normálne a nedá sa im vyhnúť. Predajcov palív však varovala, že jej rezort bude ceny aj marže naďalej pozorne monitorovať. „Ak by chcel ktokoľvek koniec regulácie zneužiť alebo ak by sa situácia na Blízkom východe opäť vyhrotila, okamžite zasiahneme, sme pripravení obratom opäť zaviesť cenovú reguláciu. V tejto chvíli je však situácia už dlhšiu dobu stabilizovaná a štátny zásah už nie je nutný, preto cenová regulácia skončí túto nedeľu,“ vysvetlila. Česká vláda začala ceny palív regulovať na začiatku apríla v reakcii na prudké zdražovanie ropy po tom, ako Spojené štáty zaútočili na Irán.