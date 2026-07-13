Seniori v horúčavách: Jedna bežná chyba môže skončiť vážnymi zdravotnými problémami

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Vysoké letné teploty predstavujú pre seniorov výrazne vyššie zdravotné riziko než pre mladších ľudí. Organizmus vo vyššom veku sa horšie prispôsobuje horúčavám, pomalšie reaguje na stratu tekutín a často nedokáže včas signalizovať smäd. Dôležitý je preto pre nich dostatočný pitný režim, pobyt v chládku a zvýšená pozornosť zo strany rodiny a blízkych. Upozornila na to lekárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Miriama Šatalová.
Kým zdravý človek v produktívnom veku sa s vysokými teplotami väčšinou vyrovná bez väčších problémov, seniori patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva. Dôvodom sú prirodzené zmeny organizmu súvisiace s vekom, ale aj častejší výskyt chronických ochorení či užívanie viacerých liekov. „S pribúdajúcim vekom sa znižuje schopnosť organizmu regulovať telesnú teplotu. Seniori sa menej potia, neskôr pociťujú smäd a ich telo horšie hospodári s tekutinami. To všetko zvyšuje riziko prehriatia a dehydratácie, ktoré môžu mať vážne zdravotné následky,“ vysvetlila lekárka.
Pozor na pitie
Nedostatok tekutín môže u starších ľudí viesť k poklesu krvného tlaku, závratom, zmätenosti, slabosti či pádom. V závažnejších prípadoch môže dôjsť k poruchám vedomia, zlyhaniu obličiek alebo kolapsovým stavom vyžadujúcim si hospitalizáciu. Odborníčka preto apeluje na dodržiavanie pitného režimu počas celého dňa, a to aj v prípade, že senior nepociťuje smäd. Vhodná je podľa nej predovšetkým čistá voda, nesladené čaje alebo minerálne vody v primeranom množstve. Naopak, alkohol a nadmerné množstvo kofeínových nápojov môžu odvodňovanie organizmu ešte zhoršiť. „Senior by mal prijímať tekutiny pravidelne v menších dávkach počas celého dňa. Častou chybou je spoliehať sa na pocit smädu, ktorý už v tomto veku nemusí byť spoľahlivým ukazovateľom potreby doplnenia tekutín,“ upozornila Šatalová.
Úkryt pred teplom
Počas najteplejších hodín dňa by sa seniori mali zdržiavať v tieni alebo v chladnejších miestnostiach, pomôcť môže pravidelné vetranie v ranných a večerných hodinách, zatiahnuté žalúzie či ľahké a vzdušné oblečenie. Pobyt vonku je vhodné plánovať na skoré ranné alebo podvečerné hodiny.
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Osobitnú pozornosť by mali venovať seniorom aj ich príbuzní. „Rodina by mala počas horúcich dní seniorov pravidelne kontaktovať alebo navštíviť. Niekedy stačí krátky telefonát či kontrola, či majú dostatok tekutín, či nie sú v prehriatom prostredí a či sa cítia dobre. Práve blízki si často ako prví všimnú varovné príznaky, ktoré môže samotný senior podceniť,“ podotkla lekárka.
Varovné signály
Medzi varovné prejavy prehriatia a dehydratácie patrí výrazná únava, slabosť, bolesti hlavy, závraty, sucho v ústach, zrýchlený pulz, zmätenosť, ospalosť alebo znížené močenie. V prípade kolapsu, poruchy vedomia či výrazného zhoršenia zdravotného stavu je potrebné bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc.