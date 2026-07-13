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Tragická nehoda dovolenkárov na Balkáne: Po náraze zomrela žena (†21), zranené sú aj deti

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(Zdroj: Služba zaštite i spašavanja Kotor)
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NIKŠICČ - Tragická dopravná nehoda v Čiernej Hore si vyžiadala život mladého človeka. Na magistrálnej ceste medzi mestami Kotor a Nikšić sa v nedeľu popoludní prevrátil minibus plný srbských turistov. Bilancia nešťastia je hrozivá – na mieste zomrelo 21-ročné dievča a ďalších 16 pasažierov utrpelo rôzne zranenia. Medzi zranenými je aj šesť detí. O tragédii informovali čiernohorská polícia.

K nešťastiu došlo približne o 13.10 hod. v katastri obce Lipci. Skupina srbských dovolenkárov sa v osudný deň vracala z pútnického zájazdu do svetoznámeho pravoslávneho kláštora Ostrog. Podľa oficiálnych záverov polície išiel minibus smerom od Nikšića, keď na rovnom úseku náhle zišiel z cesty a v plnej rýchlosti čelne narazil do kamenného svahu na pravej strane vozovky. Sila nárazu bola taká obrovská, že vozidlo sa následne nekontrolovateľne prevrátilo na bok. Informoval o tom portál Blic.

Na miesto boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky. Všetkých 17 osôb z vozidla museli urýchlene transportovať do nemocnice v meste Risen. Riaditeľ nemocnice potvrdil, že lekári robili maximum, no jednu osobu sa zachrániť nepodarilo. 21-ročná žena utrpela devastačné vnútorné poranenia orgánov, ktorým po neúspešnej resuscitácii v nemocnici podľahla. Zo zvyšných 14 hospitalizovaných ľudí je päť pacientov umiestnených na jednotke intenzívnej starostlivosti s vážnymi zraneniami a deväť na štandardných oddeleniach.

Tragická nehoda dovolenkárov na
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 (Zdroj: Služba zaštite i spašavanja Kotor)

V minibuse sa viezlo 6 deti, vyšetrovanie ukazuje na únavu vodiča

V minibuse sa viezlo aj šesť detí. Päť z nich malo obrovské šťastie a z hrozivo vyzerajúcej nehody vyviazlo len s ľahšími povrchovými zraneniami. Jedno dieťa však utrpelo vážnu traumu hlavy a hrudníka a po stabilizovaní životných funkcií ho museli urgentne previezť na špecializovanú kliniku do hlavného mesta.

Minibus šoféroval 68-ročný miestny vodič. Tragickú nehodu začala okamžite vyšetrovať polícia. Aj keď presný mechanizmus nehody potvrdia až znalecké posudky z dopravy, čiernohorská polícia už teraz zverejnila predbežné dáta z vyšetrovania. Všetky dôkazy a stopy na mieste činu bez brzdnej dráhy jasne ukazujú na extrémnu únavu, vyčerpanie a následný mikrospánok vodiča, ktorý nad vozidlom plným ľudí jednoducho stratil kontrolu.

Viac o téme: MinibusNehodaČierna hora
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