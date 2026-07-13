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Koniec daňovým podvodom? Elektronické faktúry majú odhaliť rizikové obchody rýchlejšie

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Elektronická fakturácia, ktorú Slovensko zavedie od 1. januára 2027, prinesie nielen efektívnejšiu výmenu faktúr medzi podnikateľmi, ale tiež účinnejší boj proti daňovým podvodom. Finančná správa (FS) bude vďaka novému systému pracovať s aktuálnejšími a kvalitnejšími údajmi, čo umožní rýchlejšie identifikovať podozrivé transakcie, presnejšie vyhodnocovať riziká a znížiť počet kontrol u poctivých podnikateľov. Uviedol to Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva SR.

Skúsenosti z uplynulých rokov podľa neho ukazujú, že kvalitné dáta patria medzi najúčinnejšie nástroje v boji proti daňovým únikom. Od zavedenia kontrolného výkazu v roku 2014, keď FS získala informácie o obchodoch platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) na transakčnej úrovni, bolo spracovaných viac ako 23 miliónov kontrolných výkazov, vyhodnotených 2,2 miliardy transakcií a identifikovaných vyše 13.000 rizikových sietí (reťazcov).

Kým dnes sa FS o rizikových obchodoch dozvedá až po podaní daňového priznania a kontrolného výkazu, vďaka novému systému budú údaje dostupné prakticky v reálnom čase. To umožní rýchlejšie a presnejšie vyhodnocovanie rizík a skoršie zásahy.

 
 

Kontroly v reálnom čase

„Najväčším prínosom elektronickej fakturácie bude rýchlejší prístup k aktuálnym informáciám a údajom o uskutočnených transakciách. Prechádzame od ex-post kontrol k oveľa skoršiemu odhaľovaniu rizík a okamžitej prevencii. Ak analytický systém v reálnom čase vyhodnotí, že faktúru vystavil rizikový subjekt, napríklad daňový dlžník, okamžite dokážeme prijať opatrenia na ochranu verejných financií a overiť reálnosť obchodov ešte v čase, keď sú dostupné relevantné dôkazy. V konečnom dôsledku to pomôže lepšie chrániť poctivých podnikateľov pred nekalou konkurenciou a prispeje k transparentnejšiemu podnikateľskému prostrediu,“ objasnil prezident FS Jozef Kiss.

Menej papierovania

Významným prínosom bude podľa Kováča aj vyššia kvalita údajov. Nový systém odstráni opakované manuálne zadávanie informácií pri vystavení faktúry, ich prepisovanie do účtovných systémov a následné opätovné zadávanie údajov pri spracovaní u odberateľa.

Zavedenie e-faktúry je podľa hovorcu FS súčasťou celoeurópskej digitalizácie DPH, ktorá vychádza z iniciatívy EÚ. Od 1. januára 2027 budú musieť elektronické faktúry vystavovať platitelia DPH pri dodaní tovarov a služieb iným podnikateľom, firmám alebo organizáciám na Slovensku.

Koho sa to týka?

Povinnosť prijímať elektronické faktúry sa bude vzťahovať nielen na podnikateľov a ďalšie subjekty vykonávajúce ekonomickú činnosť, ale aj na všetky tuzemské právnické osoby vrátane občianskych združení, nadácií či neziskových organizácií, a to aj vtedy, ak nie sú platiteľmi DPH. Dôvodom je, že môžu prijímať elektronické faktúry od platiteľov DPH napríklad za energie, telekomunikačné služby, nájomné alebo iné tovary a služby využívané pri svojej činnosti. Týka sa to napríklad spoločností, verejných inštitúcií, živnostníkov, osôb vykonávajúcich slobodné povolania, samostatne hospodáriacich roľníkov, prenajímateľov nehnuteľností a ďalších samostatne zárobkovo činných osôb.

Pre bežných občanov sa podľa Kováča nič zásadné nemení. Faktúry budú aj naďalej dostávať rovnakým spôsobom ako doteraz, napríklad e-mailom, poštou alebo prostredníctvom zákazníckych portálov dodávateľov služieb. Všetky informácie o elektronickej fakturácii sú dostupné na portáli FS v časti eFaktúra. Špecializovaná stránka www.info-efaktura.sk prináša interaktívneho sprievodcu elektronickou fakturáciou, podrobné postupy a odporúčania pre jednotlivé skupiny subjektov.

Viac o téme: VýhodyFinančná správaElektronická fakturácia
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