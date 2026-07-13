Pohoda pod dohľadom polície: Odhalili opitých vodičov aj taxikára pod vplyvom drog

TRENČÍN- Policajti počas festivalu Pohoda, ktorý sa konal na trenčianskom letisku od 8. do 12. júla, riešili vodičov pod vplyvom alkoholu či krádež. Odhalili tiež taxikára pod vplyvom drog, ktorý viezol ľudí na podujatie. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Polícia prijala v súvislosti s festivalom rozsiahle bezpečnostné opatrenia, ktorých cieľom bolo zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku osôb, verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ako aj pokojný priebeh jedného z najväčších hudobných festivalov na Slovensku. Na plnení úloh sa podieľalo niekoľko stoviek policajtov,“ načrtla Klenková. Ešte pred otvorením festivalu polícia podľa nej vykonala pyrotechnickú prehliadku, počas podujatia na monitorovanie bezpečnostnej situácie využívala aj služobné drony.
Opití vodiči
„Policajti odhalili dvoch vodičov, ktorí viedli motorové vozidlá pod vplyvom alkoholu s hodnotou presahujúcou jedno promile. V jednom prípade vodič nafúkal 1,90 promile alkoholu. Okrem toho zistili 18 vodičov, ktorí viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu do jedného promile,“ priblížila Klenková. Požitie alkoholu polícia podľa nej zistila aj u dvoch cyklistov.
Drogy za volantom
Počas výkonu služby policajti zastavili aj vodiča taxislužby, ktorý prevážal cestujúcich smerujúcich na festival. „Skríningové vyšetrenie potvrdilo prítomnosť metamfetamínu, amfetamínu a THC v jeho organizme. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu,“ doplnila policajná hovorkyňa.
Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky policajti v blokovom konaní podľa nej riešili 41 priestupkov, a to najmä za nerešpektovanie dopravného značenia, chýbajúce doklady či spôsob jazdy. V troch prípadoch priestupky vyriešili napomenutím. Na úseku verejného poriadku riešili v blokovom konaní štyri priestupky.
Trestné prípady
„V jednom prípade polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Zároveň prijala jedno trestné oznámenie vo veci prečinu krádeže, keď neznámy páchateľ odcudzil zo stanu ruksak spolu s osobnými vecami,“ ozrejmila ďalej policajná hovorkyňa. Policajti podľa nej tiež predviedli päť osôb a počas festivalu zaevidovali aj dva prípady intoxikácie alkoholom u osôb mladších ako 18 rokov.
„Bezpečnosť návštevníkov bola počas celého festivalu našou prioritou. Prijaté bezpečnostné opatrenia potvrdili svoj význam a prispeli k tomu, že podujatie mohlo prebehnúť pokojne a bez závažnejšieho narušenia verejného poriadku,“ skonštatovala Klenková. Dodala, že aj počas letnej turistickej sezóny budú policajti pokračovať vo zvýšenom výkone služby, aby včas odhaľovali konanie, ktoré by mohlo ohroziť životy, zdravie alebo majetok občanov, a aby sa obyvatelia aj návštevníci Trenčianskeho kraja mohli cítiť bezpečne.