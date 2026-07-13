Dráma v Taliansku: VIDEO Auto spadlo do Jadranského mora! Okamžitá reakcia vojakov

TERST - Dramatická nehoda v centre Terstu sa mohla skončiť tragédiou. Auto s vodičom skončilo v mori a začalo sa potápať. Skupina vojakov, ktorá sa náhodou nachádzala neďaleko, okamžite skočila do vody a mužovi zachránila život.
Dramatické chvíle sa odohrali v nedeľu v centre talianskeho Terstu. Osobné auto sa za zatiaľ neobjasnených okolností dostalo do mora pri známom námestí Piazza Unità d'Italia. Vodič zostal vo vozidle, ktoré začalo postupne klesať pod hladinu.
Na mieste sa však v rozhodujúcej chvíli nachádzali príslušníci Vojenskej akadémie v Modene. V meste boli na návšteve a keď videli, čo sa stalo, neváhali. Niekoľkí z nich okamžite skočili do mora.
Auto začalo klesať pod hladinu
Vojaci doplávali k vozidlu a pustili sa do záchrany muža, ktorý sa stále nachádzal vnútri. Času nebolo nazvyš, pretože automobil sa postupne ponáral.
Zábery z dramatického zásahu ukazujú záchrancov vo vode okolo vozidla. Muža sa im napokon podarilo dostať z auta a vytiahnuť do bezpečia. Následne ho odovzdali privolaným záchranárom.
O udalosti informovali talianske ministerstvo obrany a tlačová agentúra ANSA, podľa ktorých príslušníci Vojenskej akadémie zasiahli bez váhania bezprostredne po tom, ako boli svedkami nehody. Podrobnosti o tom, prečo vozidlo skončilo v mori, zatiaľ zverejnené neboli.
Minister obrany vyzdvihol ich odvahu
Zásah vojakov ocenil aj taliansky minister obrany Guido Crosetto. Podľa neho ich rýchla a rozhodná reakcia pomohla zachrániť ľudský život a ukázala hodnoty, ktoré Vojenská akadémia odovzdáva budúcim dôstojníkom.
„Ich odvaha, pripravenosť a zmysel pre povinnosť sú pýchou celej obrany. Konali inštinktívne a dali vlastné životy do služby iného človeka,“ uviedol Crosetto.
Minister dodal, že práve takýto čin vystihuje podstatu vojenskej služby – chrániť ľudský život aj vo chvíli, keď to od človeka jeho služobné povinnosti priamo nevyžadujú.
Video zo zásahu vojakov zverejnila na sociálnej sieti aj talianska premiérka Giorgia Meloniová.
O živote rozhodovali minúty
Celá udalosť sa odohrala na jednom z najznámejších miest Terstu. Piazza Unità d'Italia leží priamo pri pobreží a otvára sa smerom k Jadranskému moru.
Práve náhoda chcela, že v blízkosti boli v čase nehody vojaci schopní okamžite zasiahnuť. Kým sa vozidlo ponáralo, skočili do vody a dostali vodiča von ešte predtým, ako sa situácia mohla skončiť tragicky.
Z dramatickej nehody sa tak napokon stal príbeh o pohotovej reakcii ľudí, ktorí sa ocitli v správnom čase na správnom mieste.