Slovensko sužuje extrémne sucho: TIETO regióny sú na tom najhoršie! Zmena počasia pomôže len niekde

BRATISLAVA - Extrémne sucho je aktuálne najmä na juhu Slovenska. V rámci celej krajiny prevažujú suchšie až veľmi suché podmienky. Vyplýva to z monitoringu sucha, ktorý na svojom webe zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„Extrémne sucho je na Podunajsku, Tekove, Honte, Above a dolnom Zemplíne, lokálne na dolnom Ponitrí, Podpoľaní, Novohrade, Gemeri, Záhorí, ale aj v okolí Pezinka a Senca. Normálne vlahové podmienky sú len lokálne na Považí, Kysuciach, Orave, Liptove, Šariši, Hornom Zemplíne a v oblasti Slovenského rudohoria,“ poukázal ústav.
Ako priblížil, nasledujúci týždeň bude prevažne oblačné počasie. Zrážky očakáva v utorok, stredu a neskôr počas víkendu. „V priebehu víkendu očakávame aj ochladenie. Situácia sa zlepší len mierne, naďalej budú prevažovať suchšie až veľmi suché podmienky. Extrémne sucho zostane v južnej polovici západného a stredného Slovenska. Mierne zlepšenie situácie očakávame na severe a východe,“ avizoval SHMÚ.