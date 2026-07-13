Šokujúca TRAGÉDIA na pláži v Bibione! Vo vode zomrel Slovák (†76), keď to uvidela manželka, dostala infarkt

BIBIONE - Na pláži v Bibione skolaboval a zomrel slovenský turista. Krátko po ňom utrpeli vážny infarkt aj jeho manželka a ďalší ich známy. Tri kolapsy v priebehu niekoľkých minút spustili záchrannú akciu, akú toto populárne letovisko nepamätá.
Dramatické chvíle sa odohrali v sobotu (11. 7.) na pláži Piazzale Zenith v Bibione, píše denník Corriere del Venete. 76-ročnému slovenskému turistovi prišlo vo vode náhle zle a plavčíci ho bezvládneho vytiahli na breh. Záchranári aj lekári sa ho dlhé chvíle snažili resuscitovať, no napriek okamžitej pomoci muž zomrel priamo na pláži.
Reťazová tragédia
Keď manželka uvidela svojho muža ležať na piesku, zatiaľ čo sa ho záchranári pokúšali oživiť, aj ona skolabovala. Podľa talianskych médií utrpela infarkt spôsobený šokom a bola v kritickom stave prevezená vrtuľníkom Suem 118 z Trevisa do nemocnice v oblasti Marca.
Dráma sa tým však neskončila. Ďalší muž (70), pravdepodobne tiež Slovák, ktorý sa nachádzal v ich blízkosti, skolaboval takmer v rovnakom čase. Podľa prvotných informácií mal byť známym dvojice. Záchranári z centrály v Mestre ho okamžite ošetrili a previezli do nemocnice.
Tri kolapsy v priebehu niekoľkých minút vyvolali mimoriadnu pohotovosť. Na miesto dorazili plavčíci, lekári, posádky ambulancií, vrtuľník Suem 118 aj mestská polícia, ktorá zabezpečovala priestor a neskôr oficiálne potvrdila úmrtie slovenského turistu. Podľa svedkov išlo o jednu z najdramatickejších záchranných akcií, aké Bibione v posledných rokoch zažilo.
Horúčavy a teplotné šoky si vyberajú daň
Talianske úrady upozorňujú, že podobné prípady sa v posledných týždňoch množia v dôsledku extrémneho tepla. Od začiatku sezóny bolo na venetskom pobreží zaznamenaných viacero kolapsov a úmrtí súvisiacich s vysokými teplotami a náhlym teplotným rozdielom medzi vodou a vzduchom, ktorý je pre starších ľudí obzvlášť nebezpečný.
Už 23. mája sa v Bibione odohrala podobná tragédia, keď 89-ročná rakúska turistka skolabovala na pláži a napriek zásahu záchranárov zomrela pred očami manžela.