FOTO Šialená premena! Matúš Kvietik zmenil život od základu: Za toto ho treba pochváliť!

BRATISLAVA - Matúš Kvietik (36) si prešiel tvrdým obdobím, no dnes sa ukazuje v úplne novej forme. Po tom, čo otvorene priznal boj s drogami, sa rozhodol obrátiť život o 180 stupňov – a výsledky sú doslova ohromujúce!
Po rokoch turbulencií sa Matúš Kvietik rozhodol vziať svoj život pevne do vlastných rúk. Ešte pred časom ho mohli diváci sledovať na obrazovkách ako zavalitého pána s pivným bruchom. Dnes je ale všetko úplne inak.
Herec sa pochválil fotografiou, na ktorej pózuje v kraťasoch a rozopnutej mikine a zmena je do očí bijúca. „Ja tak milujem mať o 17 kíl menej ako 2,5 mesiaca späť,“ napísal. Po pneumatike okolo pása už niet ani chýru, ani slychu. Do očí sa mu vrátila iskra, na tvári sa zračí úsmev. Na prvý pohľad je zrejmé, že sa Kvietik cíti vo svojom novom tele viac ako dobre.
Herec si prešiel veľmi náročným obdobím. Priznal, že bol závislý od kokaínu a iných drog, ktoré ho dostali na úplné dno. Prišiel o zdravie, vzťahy a v neposlednom rade aj o poriadny balík peňazí. Ako sám povedal, rok a pol bol feťák, ktorý rozflákal všetko, čo zarobil. Chvalabohu to je už minulosťou.
Po tom, čo sa rozhodol zmeniť život, sa pustil do pravidelného pohybu a zdravého životného štýlu. Schudol 17 kíl, jeho telo sa stalo pevnejším a každodenný pohyb mu priniesol nielen zdravie, ale aj nový vnútorný pokoj.Cesta k tejto premene však nebola jednoduchá. Trvalo mesiace, kým sa dokázal úplne odtrhnúť od minulosti a sústrediť sa na seba. Dnes však jeho snaha priniesla ovocie – Matúš vyzerá ako nový človek.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%