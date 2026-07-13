ZÁBERY z ktorých MRAZÍ: Kamera zachytila civilistov po nálete ruských rakiet, všade lietali trosky!

SUMY - Počas uplynulého víkendu spustilo Rusko na Ukrajine ďalšiu sériu raketových útokov. Salvou riadených striel a útočiacimi dronmi bolo zasiahnuté aj mesto Sumy. Po internete koluje video, ako sa civilisti chránili, keď začali rakety padať na zem.
Mesto Sumy ležiace na východe Ukrajine v tesnej blízkosti ruských hraníc, sa počas uplynulého víkendu stalo svedkom ďalšieho ruského útoku. V sobotu 11. júla podnikla Moskva kombinovaný raketový a dronový útok na túto oblasť. Ako informujú ukrajinskí predstavitelia, v meste zahynulo najmenej 8 ľudí a ďalšie desiatky utrpelo zranenia.
Počty zranených stúpli
Jedna raketa zasiahla autobusovú zastávku v severnej časti mesta. Na zverejnených záberoch je vidieť autobus bez okien a poškodené fasády obytných budov. Rakety zasiahli aj mnoho civilných vozidiel.
V nedeľu 12. júla vo večerných hodinách sa objavili správy, že počet zranených stúpol na 43. "Po dopade troch riadených striel zomrelo na mieste 5 civilistov. Lekársku pomoc vyhľadalo 43 ľudí, pričom piati sú v kritickom stave," uviedol na Telegrame vedúci ukrajinskej vojenskej správy pre oblasť Sumy Oleg Hryhorov.
Zelenskyj vyzýva na rýchlejšie dodávky zbraní
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po útokoch vyzval spojencov, aby Kyjevu rýchlejšie dodali zbrane. Ukrajina údajne trpí nedostatkom protivzdušnej munície a Zelenskyj práve toto opisuje ako hlavný bod skazy počas leteckých útokov.
"Potrebujeme nastaviť novú úroveň spolupráce s našimi partnermi, aby sme zabezpečili plnenie dohôd o dodávkach zbraní. Dohody, ktoré dosiahli lídri jednotlivých štátov, sa musia implementovať oveľa rýchlejšie," povedal Zelenskyj.
Prezident narážal na novú dohodu s USA, ktorá trvá len niekoľko dní. Washington udelil Ukrajine licenciu na výrobu vlastných protiraketových systémov Patriot.