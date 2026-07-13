OBRIE prepúšťanie vo Volkswagene: Šéf automobilky pripustil, že o prácu môže prísť až 100-tisíc ľudí!

BERLÍN - Výkonný riaditeľ nemeckej automobilky Volkswagen Oliver Blume v internom rozhovore uviedol, že na udržanie konkurencieschopnosti firmy bude možno potrebné prepustiť ďalších 50.000 ľudí. Šéf automobilky tak fakticky potvrdil, že firma nevylučuje zrušenie až 100.000 pracovných miest. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.
Najväčšia európska automobilka potrebuje výrazne zredukovať náklady. Spoločnosti redukujú zisky dovozné clá, tvrdá konkurencia zo strany čínskych výrobcov a okrem toho na ňu rastie tlak, aby zvýšila efektivitu domácej produkcie.
Vedenie firmy už skôr oznámilo plán zrušiť 50.000 pracovných miest do roku 2030, ktoré by sa okrem rovnomennej značky dotkli aj dcérskych firiem ako Audi a Porsche. Koncom júna však nemecký ekonomický mesačník Manager Magazin priniesol informácie, že Volkswagen plánuje podstatne urýchliť znižovanie nákladov a v nasledujúcich rokoch zrušiť až 100.000 pracovných miest. Teraz Blume prvýkrát pripustil, že pôvodné číslo (50.000) by mohlo byť omnoho väčšie. „V súčasnosti skúmame naprieč všetkými našimi značkami, firmami a regiónmi, do akej miery bude redukcia nevyhnutná a potrebná,“ povedal.
Dodal, že spoločnosť musí znížiť administratívne a infraštruktúrne náklady, aby si udržala konkurencieschopnosť. Náklady VW sú totiž podľa neho stále zhruba o 20 % vyššie, než dosahujú priemerné náklady konkurencie. „Takže teoreticky, ak by nedošlo k úprave pracovných nákladov, znamenalo by to zrušenie pracovných pozícií vo svete zhruba o 50.000,“ povedal Blume. Konečné číslo pre redukciu pracovných miest však firma zatiaľ nestanovila.