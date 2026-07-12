Chudne na kontroverznom lieku: Známa Slovenka sa podelila s výsledkami... Vidíte tam zmenu?!

BRATISLAVA - Bývalá účastníčka Farmy a influencerka Lenka Tejbusová otvorene priznala, že pri chudnutí využíva kontroverzný liek. Najnovšie zverejnila porovnávacie fotografie svojej postavy. Vidíte tam zmenu aj vy?
Bývalá farmárka a influencerka Lenka Tejbusová opäť rozvírila diskusiu na sociálnych sieťach. Na svojom Instagrame zverejnila porovnávacie fotografie postavy, na ktorých ukázala výsledky svojho chudnutia. Sama pritom priznala, že na začiatku bola podľa vlastných slov „riadny mrož“ a vraj nechápe, prečo jej to okolie nepovedalo skôr.
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Na záberoch porovnáva svoju postavu pred začiatkom chudnutia pomocou kontroverzného lieku a po niekoľkých týždňoch. Zmeny sú viditeľné najmä v oblasti pásu, brucha či bokov, pričom štíhlejšie pôsobia aj nohy. Práve kontroverzný liek, ktorý mnohí využívajú práve na chudnutie, sa v posledných mesiacoch stal veľkou témou nielen medzi známymi osobnosťami, ale aj na sociálnych sieťach.
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Hoci mnohí tvrdia, že dokáže výrazne urýchliť chudnutie, odborníci opakovane upozorňujú, že ide o lieky určené predovšetkým na liečbu cukrovky alebo obezity pod dohľadom lekára a ich užívanie nie je vhodné pre každého. Čo poviete vy? Vidíte na porovnávacích záberoch výraznú zmenu, alebo podľa vás nejde o až taký veľký rozdiel?
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