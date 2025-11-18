Známa Slovenka 3 mesiace po ROZCHODE: Je opäť ZADANÁ... Doslova žiari!

BRATISLAVA - Vzťah Lenky Tejbusovej a Matúša Horvátha z predchádzajúcej série markizáckej reality šou Farma sledovalo celé Slovensko. V auguste však prišiel rozchod... Už po druhýkrát. Dlho však tmavovláska za svojim ex nesmútila. Priznala, že je znova zadaná. A doslova žiari!
Lenka Tejbusová a Matúš Horváth sa do povedomia verejnosti dostali vďaka účasti v 16. sérii Farmy. Hoci to medzi nimi spočiatku vôbec neiskrilo, zlom nastal počas jednej bujarej párty na statku, kde tiekol alkohol prúdom. V opojení sa obaja na seba vrhli a mali sex na verande priamo pod kamerami. Odvtedy tvorili nerozlučnú dvojicu. V auguste však dvojica oznámila definitívny rozchod.
„Cítim sa ako h*vno. Dámy, toľko vám k tomu poviem. A musím vám oznámiť že s Matúšom už netvoríme pár. Ale verím micky, že spolu to zvládneme," priznala Lenka. Odvtedy upynuli 3 mesiace a sledujúci si začali všímať, že exfarmárka doslova žiari. Vyzerá krajšie a sebavedomejšie, ako kedykoľvek predtým. „Konečne nejaký chlap v tvojom živote, ktorý si ťa váži? Žiariš, ako keby si bola zamilovaná,“ pýtali sa fanúšikovia.
No a hoci si influencerka už témy súkromia chce nechávať pre seba, že je v jej živote nový muž, predsa len potvrdila. „Ja som sa rozhodla, že moje súkromie nechcem do detailov rozoberať na IG, a ani nebudem, ale dám vám maličký teasing, že anko. A plus vyšla z pekla, v ktorom som žila a bola nešťastná. Základ je nájsť šťastie sama v sebe a nebáť sa urobiť rozhodnutia len z komfortu a z toho, že máte nejaký zvyk. To, čo mne sa udialo za posledné mesiace, je crazy a som najviac vďačná, že som vyšla z toho komfortu a spravila krok vpred,“ dodala.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%