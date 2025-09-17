DOHRA prvého sexu na Farme: Ozvala sa Mariánova podvedená frajerka... Je KONIEC!

BRATISLAVA - Na markizáckej Farme došlo k prvému zblíženiu. Potužení alkoholom si k sebe našli cestu Michaela Doležalová (25) a Marián Hanousek (25). Dvojica sa pred kamerami schovala na WC a mikrofóny nechala pred dverami... A reakcia podvedenej frajerky potetovaného elektrikára na seba nenechala dlho čakať. Je koniec!
PRVÝ SEX na Farme? Miška z Ruže a potetovaný elektrikár sa pred kamerami SCHOVALI na WC!
V nedeľu sme na Topkách informovali o prvom romániku, ktorý vzniká na markizáckej Farme. Podozrivo blízko k sebe majú Michaela Doležalová a Marián Hanousek. Televízna Ružička sa od začiatku na adresu elektrikára vyjadrovala, že ak by nebola zadaná, dala by si povedať. No stačilo trochu alkoholu k tomu, aby aj svoj vzťah doma úplne odignorovala.
Už v 9. deň Miška najprv začala zakrývať kamery v spálni Dedičov, no Marián ju volal von na terasu, aby sa porozprávali. Namiesto rozhovoru však došlo k niečomu inému. Farmárka ho stiahla na záchod, kde nie sú kamery a vyzvala ho, aby odložili mikrofóny pred dverami. Istý čas potom strávili v miestnosti bez akýchkoľvek svedkov.
Každému bolo hneď jasné, že za dverami záchoda dvojica nerozoberá len hlboké témy, ale aj čosi iné... Čo sa tam vraj dialo však odhalila až exfarmárka Lenka Tejbusová vo svojom podcaste na Hero Hero. „Údajne ta memdzi nimi prebehla nejaká fa*ka,“ odhalila a prezradila, že sa dokonca spojila s Mariánovou priateľkou.
„S Majovou expriateľkou som si aj volala. Pôsobí na mňa vyrovnane, hovorila, že ju to až tak neprekvapilo. S Majom neboli dlho spolu, takže aspoň nestratila veľa času. Povedala mi viackrát vetu, že smeti sa vynesú samé... Chceli sme si zavolať aj na kameru, ale keď to videla v telke, priznala, že ju to zasiahlo viac, ako čakala. Je to podľa mňa veľké poníženie,“ povedala Lenočka.
Napokon zverejnila správu od farmárovej ex. „Myslela som si, že keď mu budem podporou v jeho cieľoch a snoch, bude si to vážiť. Mýlila som sa. Želám mu v živote len to najlepšie, ja to celé skipujem a idem si svojím životom. Ani nechcem, aby ma ľudia poznali alebo spájali s touto kauzou. Miške vlastne ďakujem...“ vyjadrila sa podvedená priateľka.
