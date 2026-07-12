Slávna herečka oslávila 54-ku veľkolepo: Luxusná jachta a sexi červené bikiny! Vyzerá božsky

TALIANSKO – Takto si predstavuje narodeniny len málokto! Herečka Sofía Vergara oslávila svoje 54. narodeniny na talianskom pobreží a z fotografií, ktoré zverejnila na Instagrame, je jasné, že na tento deň len tak nezabudne. Luxusná jachta, slnkom zaliate more, množstvo priateľov, extravagantné torty a outfit, ktorý okamžite rozpálil internet – hviezda seriálu Modern Family si dopriala oslavu ako z filmu.
Najväčší rozruch vyvolala fotografia, na ktorej Sofía Vergara oddychuje na palube jachty v žiarivo červených bikinách. Dvojdielne plavky s viazaním zvýraznili jej štíhlu postavu, opálenú pokožku aj ženské krivky, ktoré sú už roky jej poznávacím znamením. Celý plážový look doplnila jemným diamantovým náhrdelníkom, zlatými náramkami a prirodzeným glamour líčením. Za jej chrbtom sa rozprestieralo azúrové more a romantické talianske pobrežie – scenéria ako z dovolenkového katalógu. Herečka sa netajila tým, že išlo o jeden z najkrajších dní jej života.
K sérii fotografií napísala: „Som taká šťastná za všetku lásku, ktorú ste mi včera poslali. Boli to najlepšie narodeniny! A ďakujem, Taliansko, za mojich 300 tort! 54 je dobré číslo!“ Posledná veta okamžite pobavila fanúšikov, ktorí ocenili jej typický zmysel pre humor. Číslo „300 tort“ bolo zjavnou nadsádzkou, no fotografie skutočne ukazujú, že sladkých prekvapení bolo viac než dosť. Oslava sa niesla v znamení talianskeho životného štýlu dolce vita. Na videách zverejnených v príbehoch na Instagrame vidno, ako Sofía tancuje, spieva spolu s hosťami a sfukuje sviečky na niekoľkých bohato zdobených tortách.
Narodeniny oslavovala v spoločnosti rodiny a priateľov vrátane syna Manola Gonzáleza Vergaru, ktorý sa objavil na viacerých fotografiách. O dobrú náladu nebola núdza – hostia spievali, tancovali a užívali si letnú atmosféru na palube luxusnej jachty aj počas spoločných večerí pri mori. Fanúšikovia zaplavili komentáre komplimentmi. Mnohí písali, že len ťažko veria, že herečka oslávila už 54. narodeniny. Pod fotografiami sa objavovali odkazy ako „Vyzeráš na 35“, „Nestarneš“ či „Si definícia latinskoamerickej krásy“.
Sofía sa pritom dlhodobo netají tým, že miluje leto, more a Taliansko, a práve preto si na oslavu vybrala jednu z najmalebnejších destinácií v Stredomorí. Zdá sa, že vek je pre Sofíu Vergaru skutočne len číslo. Namiesto veľkolepej hollywoodskej párty si vybrala slnko, more, taliansku kuchyňu a spoločnosť ľudí, ktorých má rada. A podľa jej vlastných slov to boli „najlepšie narodeniny“, aké si mohla priať. Pri pohľade na fotografie z jachty a jej žiarivý úsmev niet pochýb, že si ich užila naplno.
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