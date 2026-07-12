Odišla zo školstva a začala predávať oblečenie z druhej ruky: Dnes zarába až 17-tisíc eur mesačne

LONDÝN – Po rokoch v školstve cítila vyčerpanie a hľadala spôsob, ako tráviť viac času s rodinou. Začala predávať svoje staré oblečenie cez internet, neskôr nakupovala kúsky v charitatívnych obchodoch. Dnes jej podnikanie prináša mesačný príjem, o akom sa jej ako učiteľke ani nesnívalo.
Tridsaťosemročná Jess Mortonová zo severoanglického mesta Selby pracovala šesť rokov ako učiteľka na základnej škole. Hoci ju práca s deťmi napĺňala, postupne ju podľa vlastných slov začala ničiť narastajúca administratíva a pracovné tempo. Po návrate z materskej dovolenky si uvedomila, že zamestnanie jej už neumožňuje venovať sa rodine tak, ako by chcela, píše The Sun.
Zlom prišiel po tom, čo výrazne schudla a rozhodla sa predať oblečenie, ktoré jej už nebolo dobré. Prvé kúsky ponúkla na platforme Vinted a už počas prvého mesiaca zarobila približne 700 eur. Keď zistila, že o oblečenie z druhej ruky je veľký záujem, začala sa o tento spôsob podnikania zaujímať podrobnejšie.
Najskôr predávala veci od rodiny a známych, neskôr začala navštevovať charitatívne obchody a vyhľadávať značkové či vintage kúsky. Postupne rozšírila predaj aj na eBay, Depop a ďalšie platformy. Z vedľajšieho príjmu sa stalo plnohodnotné podnikanie.
V máji 2025 dala výpoveď a o niekoľko týždňov sa predaju oblečenia začala venovať naplno. Dnes predá mesačne približne 200 až 400 kusov oblečenia. Najväčší záujem je podľa nej o módu v štýle Y2K, najmä džínsy s nízkym pásom, vintage športové oblečenie značiek Nike a Adidas či originálne kúsky z prelomu tisícročí.
Za necelé dva roky dosiahla obrat približne 138-tisíc eur. Rekordný bol december 2025, keď zarobila približne 17 400 eur. Bežne dnes mesačne inkasuje 5 800 až 7 000 eur, čo je podľa jej slov viac než dvojnásobok toho, čo zarábala ako učiteľka. Väčšinu peňazí však investuje späť do podnikania.
Úspech jej umožnil zamestnať prvú pomocníčku, ktorá pripravuje oblečenie na fotenie a zverejňovanie inzerátov. Jess verí, že práve rozširovanie ponuky je kľúčom k ďalšiemu rastu.
Za jednu z najväčších výhod nového povolania považuje slobodu. Prácu si organizuje sama, môže byť s deťmi počas školských podujatí a jednoduchšie si plánuje dovolenky či bežné povinnosti.
„Prvýkrát mám pocit, že práca sa prispôsobuje môjmu životu, nie naopak,“ povedala. Svoje skúsenosti dnes zdieľa aj na sociálnej sieti TikTok, kde radí začínajúcim predajcom. Odporúča nezačínať veľkými investíciami, ale najprv predať oblečenie z vlastného šatníka.
Dôležité sú podľa nej kvalitné fotografie, presný opis, pravidelné pridávanie nových inzerátov a sledovanie módnych trendov.
Odborníci pritom upozorňujú, že trh s použitou módou v posledných rokoch výrazne rastie. K rastúcej popularite prispievajú nielen nižšie ceny, ale aj väčší dôraz spotrebiteľov na udržateľnosť a opätovné využívanie oblečenia.