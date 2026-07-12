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Kapelu založil s kamošom zo škôlky, dnes je z divokého rockera rodinne založený muž: Stále je fešák

Ilustračný obrázok
(Zdroj: FB)
© Zoznam/NL © Zoznam/NL

BRATISLAVA - Prominentný slovenský basgitarista, manažér, podnikateľ a zakladajúci člen pop-rockovej skupiny sa narodil v Bratislave a už viac ako tri desaťročia patrí k najvýraznejším postavám slovenskej hudobnej scény.

Známy hudobník sa narodil v roku 1972 v Bratislave, kde prežil svoje detstvo a kde sa sformovali aj jeho kľúčové hudobné priateľstvá. K hudbe sa dostal úplne prirodzene prostredníctvom silnej generácie bratislavských rockových kapiel a silných osobných väzieb zo školských čias.

Na základnej škole začal inklinovať k punk-rocku. Spolu s kamarátom zo škôlky založili svoju prvú formáciu, počas stredoškolských štúdií sa partia hudobníkov ustálila a v roku 1989 oficiálne sformovali už dlhé roky známu skupinu. Mladého hudobníka v začiatkoch výrazne ovplyvnili kapely ako Duran Duran či The Cure. Ako basgitarista a kľúčový manažér kapely stojí za úspechom, ktorý trvá už viac ako 35 rokov.

Dlhé roky mal regulárne zamestnanie v rádiách. Začínal v legendárnom Rádiu Ragtime a neskôr pracoval ako interný moderátor v Rádiu_FM. Na rozdiel od mnohých hudobníkov, ktorí sa spoliehajú výhradne na koncerty, má stabilné civilné zázemie v oblasti marketingu a médií.

Hoci v 90. rokoch žil klasickým bohémskym životom hudobníka, v súčasnosti divoké večierky po koncertoch vynecháva. Počas rokov prešiel výrazným životným prerodom z divokého rockera na stabilného rodinne založeného muža, pričom jeho rodinné zázemie dnes tvoria tri dôležité ženy. Súkromný život zakladateľa skupiny je pevne spojený s jeho druhou manželkou, dcérami a láskou k netradičnému cestovaniu.

Hudobník je známy svojou vášňou pre Áziu, predovšetkým pre Thajsko, kam s rodinou pravidelne uteká pred slovenskou zimou. Počas jednej z týchto ciest dokonca s manželkou absolvovali tradičnú budhistickú svadbu priamo v Thajsku, ktorá pre nich mala silný duchovný a emotívny rozmer.

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