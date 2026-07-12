Štát predáva podzemné bunkre: Úkryty z čias studenej vojny idú do dražby, TOTO je ich suma!

BRATISLAVA - Ministerstvo obrany SR ponúka k predaju úkryty ÚŽ- 6a v okrese Brezno. Za pár tisíc eur môže byť aj vaše. Ponuku zverejnil rezort v Registri ponúkaného majetku štátu (ROPK).
Štát predáva podzemné úkryty na strednom Slovensku. Ministerstvo obrany SR, ako správca predmetného majetku štátu, od záujemcov vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny. Obhliadku objektov je možné zabezpečiť len po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Úkryt ÚŽ- 6a Michalová
Prvou ponukou, zverejnenou na stránke ropk.sk, je úkryt ÚŽ- 6a Michalová. Ide o podzemnú stavbu ženijného úkrytu mimo zastavaného územia obce v okrese Brezno, bez súpisného čísla a bez pozemku. Jeho cenu stanovili na hodnotu 3 501 eur. 350,10 eura a sú uvedené na webe registra.
Úkryt ÚŽ- 6a Závadka nad Hronom
Druhou ponukou je podzemná stavba ženijného úkrytu ÚŽ- 6a Závadka nad Hronom, taktiež bez súpisného čísla a bez pozemku. Jej hodnotu ocenil znalec na 4 030 eur. v sume 403 eur a rovnako sú uvedené na webe registra.
Lehota na doručovanie ponúk v oboch prípadoch končí 21. júla 2026. "Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke v termíne najneskôr do 21. júla 2026 alebo osobne cestou podateľne na adrese Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Za kasárňou 3, Bratislava, v termíne najneskôr do 21. júla 2026 do 12.00 hod.," informuje rezort a dodáva, že cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať.
Úkryt ÚŽ-6a
ÚŽ-6a je typ malého železobetónového ženijného úkrytu, ktorý sa v bývalom Československu hromadne budoval od 60. rokov minulého storočia. Slúžil najmä ako chránené zázemie pre vojenské štáby alebo na dočasné ukrytie a odpočinok vojakov. Bol určený pre šesťčlennú obsluhu alebo štáb, pri odpočinkovom režime pojal desať osôb a v prípade núdze poskytol krátkodobý úkryt až 25 ľuďom. Ide o prefabrikovanú podzemnú stavbu s jednoduchým vnútorným priestorom, zasypanú zeminou, ktorá mala poskytnúť ochranu pred účinkami výbuchu či zamorením.
Ďalšie podrobnosti k ponukám
Ministerstvo obrany SR je povinné vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola doručená v lehote, stanovenej v tejto ponuke osobitných ponukových konaní alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote stanovenej v tejto ponuke osobitných ponukových konaní riadne nezložil zábezpeku.
Ministerstvo obrany SR si okrem toho vyhradzuje právo, od úspešného záujemcu dodatočne žiadať predloženie vyhlásenia, že nie je spriaznenou osobou s iným záujemcom.
Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na webovej stránke ROPK. "Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania," informujú.