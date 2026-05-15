Plačkovej obvinenia rozprúdili vášne: Slovenská kráska reaguje... Je to klamstvo!

BRATISLAVA - Napätie v kauze okolo Plačkovej, Jovinečka a Pellegriniho opäť eskaluje. Po Biankinom vystúpení v podcaste Oskara Baramiho prišla ostrá verejná reakcia Zuzany Strausz Plačkovej, ktorá ju obvinila z klamstva aj z údajného domáceho násilia zo strany jej partnera. Bianka však tieto tvrdenia rázne odmieta.
Oskar Barami znova oživil utíchajúcu kauzu Zuzany Strausz Plačkovej, Filipa Jovinečka Jovanoviča a prezidenta Petra Pellegriniho. Všetko si o nej môžete prečítať TU. Aktuálne prijala do podcastu spomínaného influencerka pozvanie Bianka Rumanová s priateľom, ktorá sa verejne zastala Jovinečka v kauze. „Dala som jej kontakt na Filipa a pár minút na to, mu zavolala. On to mal nahlasito, ten telefonát, takže som ho celý počula,“ povedala Bianka.
Zároveň však tvrdila, že verzia o ponuke peňazí od „protistrany“ podľa nej nie je pravdivá. „On jej nepovedal, že dostal on ponuku od protistrany, toto on nepovedal do telefónu. Nepáči sa mi, že by takto chcela manipulovať s verejnosťou, zavádzať ľudí," uzavrela Bianka. Na jej slová následne zareagovala samotná Plačková a rozhodne nešetrila ostrými slovami. Dokonca jej priateľa obvinila, že zbil Bianku.
„Bianka, ty radšej namiesto toho, ako klameš, by si sa mohla nabudúce vyjadriť v podcaste u Oskiho k tomu, ako si dostala facky od svojho terajšieho priateľa v Tatrách pred jedným nemenovaným hotelom, kde to videlo veľa ľudí… Potom možno budeš mať väčšiu sledovanosť…" odkázala jej verejne. A to nenechala len tak samotná Bianka, ktorá sa rozhodla reagovať. Jej vyjadrenie sa dočítate na druhej strane.
„Obaja sme temperamentní, ale informácia, že ma Igor zbil je KLAMSTVO. Nemám rada krivdu a dotýka sa ma to, čo sa šíri na základe toho, že nas niekto videl sa minulý rok pohádať. Áno, bola to hlučná hádka. Roznieslo sa to ako tá hra telefón a na konci je to podané v najhoršej forme. Nech sa páči, tak už viete, že aj my sa pohádame. Myslím, že väčšina z vás videla v živote už „iné“ hádky, či už doma, rodina rodičia, starí rodičia alebo medzi sebou," začala v úvode.
„No fyzické násilie je druhá vec. Keby ma fackal, bil a ubližoval mi týmto spôsobom, tak by som s ním nezostávala vo vzťahu. A zrovna po tej našej hlasnej hádke sme o hodinu nato spolu odkráčali do klubu a na druhý deň spoločne išli domov. Nikto nespal inde, nikto sa s nikým nerozišiel. A nie náš vzťah nie je dokonalý a máme na niektoré veci rozdielne názory, ale ľúbime sa. Kto je bez chýb nech hodí kameňom," odkázala verejne. Do tejto ich výmeny názorov sa zapojila aj influencerka Lenka Tejbusová, ktorá podotkla, že najviac pikošiek na Bianku šíria jej kamarátky.
