Dráma pri synagóge evakuovali 300 ľudí: V podozrivom aute našli zbraň

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PARÍŽ - Približne 300 ľudí evakuovali v sobotu večer z okolia synagógy na parížskom predmestí Sarcelles po tom, čo tam objavili podozrivé vozidlo. Polícia v ňom našla vojenskú zbraň, oznámil francúzsky minister vnútra Laurent Nuñez. Informuje o tom agentúra Reuters.
Okolnosti prípadu, motív ani totožnosť podozrivého zatiaľ nie sú známe. Incident vyšetruje polícia. „Boli sme mimoriadne pohotoví,“ skonštatoval Nuñez, ktorý zároveň vyzdvihol postup bezpečnostných zložiek a označil ich zásah za pozoruhodný.
Auto bolo pravdepodobne kradnuté, uviedol zdroj pre agentúru AFP. Sarcelles je multikultúrne predmestie Paríža s početnou židovskou komunitou.