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Český prezident nevyhľadáva konflikt s vládou, chce rokovať o dôležitých veciach

Český prezident Petr Pavel.
Český prezident Petr Pavel. (Zdroj: TASR/AP/Mindaugas Kulbis)
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TASR

PRAHA - Úrad prezidenta Českej republiky Petra Pavla zdôraznil, že hlava štátu chce s premiérom Andrejom Babišom pravidelne rokovať o dôležitých záležitostiach a že nevyhľadáva konflikt. Prezidentská kancelária tak reagovala na Babišove kritické vyjadrenia z uplynulých dní, informuje TASR na základe správy portálu Novinky.cz.

„Prezident republiky sa usiluje o to, aby s predsedom vlády pravidelne rokoval a hľadal riešenia záležitostí dôležitých pre občanov,“ uviedol prezidentov hovorca Vít Kolář. „Komunikácia z našej strany je vecná a nekonfliktná,“ doplnil. Pavel už v sobotu hovoril o tom, že by sa jeho spor s vládou mohol upokojiť. Babiš sa však v nedeľu vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach opäť kriticky vyjadril na adresu prezidenta, najmä pre ich spor ohľadom účasti na nedávnom summite NATO v Ankare, píše portál. Premiér tvrdil, že sa ho partneri na summite pýtali, prečo tam Pavel prišiel a na čom tam je. Podľa Noviniek však premiér nespresnil, o akých konkrétnych partnerov šlo.

Prezidenta počas nedeľňajšej debaty na stanici CNN Prima News takisto kritizoval aj splnomocnenec vlády pre klimatickú politiku a Green Deal Filip Turek. „Nie je to pomsta, pán prezident si súboj s vládou vybral ako ďalší marketingový krok,“ povedal. Podľa jeho názoru sa vládni predstavitelia usilujú o dobré vzájomné vzťahy.

„Myslím, že nikto ten spor nechce podnecovať. Ale pán prezident začal na začiatku tlačiť našu republiku niekam, kde nie je. Nevymenoval ministrov bez toho, aby to bolo v jeho kompetencii,“ dodal. Vláda sa niekoľko mesiacov usilovala o neúčasť Petra Pavla na summite, hoci česká hlava štátu vzhľadom na tradíciu a svoje ústavné postavenie dlhodobo avizovala svoj záujem. Spor viedol k podaniu kompetenčnej žaloby a ústavný súd v predbežnom opatrení vláde prikázal, aby Pavlovi zaistila účasť na summite NATO.

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