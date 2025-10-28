Kontroverzný Slovák sa KONEČNE spamätal: Nastúpil na ODVYKAČKU!

BRATISLAVA - Miri Vlček sa do povedomia verejnosti dostal ešte vďaka vzťahu s kontroverznou influencerkou Mikelou. Dvojica sa v máji minulého roka rozviedla a Miri si za svoju ex pomerne rýchlo našiel mladunkú náhradu. A odvtedy ich vzťah, ale aj spoločné aktivity, pútajú na sociálnych sieťach pozornosť. Najnovšie informoval, že sa rozhodol nastúpiť na odvykačku!
Miri Vlček nepatrí k osobám, ktoré by sa do povedomia verejnosti dostali vďaka účasti v reality šou... Svet sociálnych sietí ho spoznal vďaka manželstvu s kontroverznou influencerkou Mikelou. Dvojica sa v máji 2024 rozviedla a hoci dnes ich už oficiálne nič nespája, stále ich mená mnohí spájajú. A to aj napriek tomu, že Miri si prakticky hneď našiel mladučkú, len 18-ročnú priateľku.
O popularitu dvojice sa pravidelne stará aj exfarmárka Lenka Tejbusová, ktorá Mirimu a jeho mladej láske vytvorila vlastnú rubriku na platenej platforme Hero Hero. Často upozorňovala na kontroverzie a nezdravý životný štýl, akým dvojica žila. Nedávno ich mala u seba aj na rozhovore a Miri otvorene priznal, že je drogovo závislý.
„Dal som do toho strašne veľa, ja by som povedal, že aj 100 tisíc eur. Celý dom, čo som mal podiel tých 18 tisíc, tak ja som to prefúkal za 2 týždne. Ja som si za všetko kúpil koks za 18 tisíc a sypal som si to na hlavu,“ šokoval Vlček. „Teraz ku koncu som si dával aj piko. Ja keď som bol s Mikelou, ja som týždenne do toho dal tých 500 - 600 euro. Ale ja som išiel furt, ja som možno 2 dni vynechal v mesiaci?“ priznal verejne v podcaste u Tejbusovej.
A zdá sa, že sa konečne rozhodol svoj problém riešiť a svoj život opäť dostať pod kontrolu. Na sociálnej sieti Instagram nahral video spred psychiatrického oddelenia, kam sa rozhodol nastúpiť na liečenie svojej závislosti. „Konečne som sa sem dostal, ľudia. Akurát čakám na miestenku a idú ma ubytovať. Potom vám poviem, aká bola recenzia. Neviem, či mi zoberú telefón alebo čo, ale akurát čakám na všetky papiere, lebo ten spis je veľký a idem sa dať dokopy ľudia, ako som hovoril,“ uviedol s tým, že ho čakajú veľké zmeny a rozhodol sa "reštartovať" svoj život.