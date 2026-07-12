Tínedžeri bez zábran: Natlačení v aute išli z grilovačky, mladík (†17) zaplatil životom, s partiou sedel na STRECHE!

MŚCISZEWICE - Tragická nočná nehoda v Poľsku si vyžiadala život len 17-ročného mladíka. Za volantom sedel jeho rovesník, ktorý podľa polície nemal vodičské oprávnenie a navyše šoféroval pod vplyvom alkoholu. Šokujúce sú aj okolnosti jazdy – vo Volkswagene sa viezlo až deväť ľudí, pričom štyria sedeli na streche auta.
Ako informovala poľská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala krátko po polnoci v lesnom úseku pri obci Mściszewice. Operačné stredisko prijalo hlásenie o osobnom aute, ktoré skončilo po prevrátení na streche.
Opitý 17-ročný šofér a ešte bez vodičáku
Podľa prvotných zistení policajtov 17-ročný vodič Volkswagenu jazdil po lesnej ceste bez vodičského oprávnenia a mal približne jedno promile alkoholu v krvi. Zatiaľ z nezistených príčin zišiel na pravú krajnicu, následne do priekopy, kde sa vozidlo prevrátilo na strechu.
"Z predbežných zistení policajtov vyplýva, že 17-ročný vodič Volkswagenu bez vodičského oprávnenia a pod vplyvom približne jedného promile alkoholu zišiel z doposiaľ nezistených príčin na pravú krajnicu a následne do priekopy pri ceste, kde sa vozidlo prevrátilo na strechu," uviedla poľská polícia.
Štyria sedeli na streche auta, medzi nimi aj nebohý mladík
Vyšetrovanie odhalilo mimoriadne nezodpovedné správanie mladých ľudí. Vo vozidle sa v čase nehody nachádzalo celkovo deväť osôb. Päť z nich sedelo vo vnútri auta, ďalší štyria sa viezli priamo na jeho streche.
Najtragickejšie následky utrpel 17-ročný chlapec. Ten sa mal viesť práve na spomínanej streche a po nehode z nej spadnúť. Záchranári ho po nehode previezli do nemocnice, kde svojim zraneniam podľahol. Ostatní účastníci nehody vyviazli bez zranení. "V čase nehody cestovalo vozidlom deväť osôb, z toho päť sedelo vo vnútri auta a štyri osoby na jeho streche. Sedemnásťročný spolujazdec bol prevezený do nemocnice, kde následkom utrpených zranení zomrel. Ostatným osobám sa nič nestalo," informovala polícia.
Výzva vodičom
Mladého vodiča policajti na mieste zadržali. Okolnosti tragédie sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Policajti vykonali procesné úkony, ktoré majú objasniť presné príčiny a priebeh nehody. Na záver zverejnila poľská polícia aj apel smerom k rodičom a všetkým účastníkom cestnej premávky.
"Apelujeme na rodičov, opatrovníkov aj všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa správali zodpovedne a dodržiavali pravidlá cestnej premávky. Zasiahnite, ak sa osoba bez vodičského oprávnenia chystá sadnúť za volant. Každá chvíľa nepozornosti a ľahkomyseľnosti môže viesť k tragédii. Dbajme na bezpečnosť svoju aj ostatných," odkázala polícia.