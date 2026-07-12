Šok po transplantácii: Žena dostala pečeň od darcu! A s ňou aj rakovinu

ŠTOKHOLM - Transplantácia mala 45-ročnej Švédke priniesť nový život. Namiesto toho jej lekári po niekoľkých týždňoch oznámili, že darovaná pečeň obsahovala metastázy dovtedy neodhaleného karcinómu prsníka darkyne.
Transplantácia mala ukončiť roky utrpenia
Štyridsaťpäťročná Rayen Rodriguez zo Švédska dlhé roky trpela dedičným ochorením, pri ktorom sa v pečeni aj obličkách vytvárajú početné cysty. Choroba jej spôsobovala silné bolesti aj extrémnu únavu a postupne ju pripravovala o bežný život.
„Nakoniec som už len hovorila, že toto už nie je život a lekári so mnou môžu urobiť čokoľvek,“ povedala pre švédsky denník Dagens Nyheter, ktorý prípad zverejnil ako prvý.
Keď jej lekári oznámili, že sa našla vhodná darkyňa pečene, verila, že najhoršie má za sebou.
Nádej vystriedal šok
Po úspešnej transplantácii jej zdravotníci ukázali odstránenú chorú pečeň. Namiesto bežných približne jeden a pol kilogramu vážila až šesť kilogramov, čo ilustrovalo rozsah poškodenia spôsobeného ochorením.
Lenže o niekoľko týždňov sa objavili nové zdravotné problémy. Krv v moči a návrat silnej únavy lekári spočiatku pripisovali komplikáciám s obličkami.
Po vyšetrení počítačovou tomografiou však objavili podozrivý útvar v transplantovanej pečeni. Biopsia následne potvrdila najhoršie obavy – orgán obsahoval metastázy rakoviny prsníka.
Rakovinové bunky pochádzali od darkyne
Keďže u pacientky sa rakovina prsníka nikdy nepotvrdila, lekári dospeli k záveru, že nádorové bunky boli prenesené spolu s transplantovanou pečeňou.
„Bola som úplne zničená. Bolo toho na mňa jednoducho priveľa,“ opísala svoje pocity Rodriguezová pre Dagens Nyheter.
Podľa odborníkov ide o mimoriadne zriedkavú komplikáciu. Medzinárodné údaje hovoria, že prenos zhubného nádoru darovaným orgánom nastáva približne v troch až šiestich prípadoch z 10 000 transplantácií.
Nemocnica chybu pri odbere nepotvrdila
Darkyňa zomrela v Univerzitnej nemocnici Karolinska v Štokholme. Podľa švédskych médií mala prsné implantáty, pričom pacientske organizácie upozornili, že práve tie mohli sťažiť odhalenie nádoru. Nemocnica však zdôraznila, že táto súvislosť nebola potvrdená.
Medicínsky riaditeľ transplantačného programu Gabriel Oniscu uviedol, že nádorové ložiská mohli byť v čase odberu príliš malé na to, aby ich bolo možné odhaliť. Zároveň vysvetlil, že po transplantácii oslabený imunitný systém príjemcu môže urýchliť rast už existujúcich rakovinových buniek.
Interné preverenie podľa neho nepreukázalo pochybenie zdravotníkov pri odbere ani transplantácii orgánu.
Čaká na ďalšiu transplantáciu
Nemocnica medzičasom kontaktovala aj ďalších pacientov, ktorí dostali orgány od tej istej darkyne, aby podstúpili potrebné vyšetrenia.
Rodriguezová teraz čaká na ďalšiu transplantáciu pečene. Súčasne absolvuje chemoterapiu, no napriek náročnej liečbe sa nevzdáva.
„Dúfam, že raz bude všetko opäť v poriadku, že budem môcť cestovať a žiť spontánne ako kedysi,“ povedala.