Známa Slovenka si kopla do Baramiho: Už mám dosť, čo tento MAGOR vymýšľa... Ste sprostí, že tomu veríte!

BRATISLAVA - Vzťah známeho moderátora Oskiho Baramiho so sestrou influencerky Klaudie Maniak vyvolal na sociálnych sieťach rozruch. Kým niektorí fanúšikovia novému páru držia palce, iní pochybujú o úprimnosti ich lásky. Olej do ohňa priliala influencerka Lenka Tejbusová. Toto naznačila bez okolkov!
Oski Barami sa do povedomia verejnosti dostal najmä vďaka svojim netradičným rozhovorom s politikmi, v ktorých kombinuje otázky z pracovného prostredia s témami zo súkromia. Práve tento uvoľnený formát je dôvodom, prečo sa mnohí jeho hostia v kresle cítia komfortnejšie, pôsobia prirodzenejšie a často prezradia viac, než by pôvodne plánovali.
Jeho štýl však od začiatku rozdeľuje publikum – kým jedni oceňujú autentickosť a odvahu klásť aj osobnejšie otázky, druhí mu vyčítajú prekračovanie hraníc či prílišnú senzáciechtivosť. Najnovšie sa Barami dostal do centra pozornosti aj pre svoj súkromný život. Pred časom sa pochválil novým vzťahom s Chiarou, sestrou známej influencerky Klaudie Maniak. Na sociálnych sieťach zverejnil spoločné zaľúbené zábery.
Tie však vyvolali aj pochybnosti o tom, či je ich láska skutočná. Špekulácie ešte viac rozvírila bývalá účastníčka reality šou a influencerka Lenka Tejbusová, ktorá na sociálnej sieti zverejnila ostrý a emotívny odkaz. „Toto čo melír nacvičuje s týmto dievčatkom je celé jeden fejk, ale gratulujem mu, debilní ľudia tomu veria,” napísala v úvode. Podľa jej slov Barami v minulosti netvoril pár ani s Thiou Vittek.
„Melír, keď chceš robiť takúto kampaň, tak nebaľ iné čajočky, čo mi to posielajú do správ, lebo sa potom tým dosť diskredituješ s tymi chutnučkými reels,” odkázala mu. „To už fakt, že toto ten magor vymýšľa, ja mám dosť,” pokračovala Lenka. „A ja sa čudujem, že vy ste takí sprostí, že normálne tomu veríte, veď tie reels sú ako podľa predlohy,” dodala. Samotný Barami sa k obvineniam zatiaľ verejne nevyjadril.
