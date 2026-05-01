Kráska z Markízy zázračne chudne: Známa kamarátka ju natrela... Takáto je pravda!

BRATISLAVA - Bývalá farmárka Lenka Tejbusová vyšla s kožou na trh. Ale až potom, ako ju natrela jej známa kamarátka. Nevyzerá dobre vďaka zdravému životnému štýlu ani nechudne zázračne...
Kontroverzné lieky na chudnutie sú rozšírené nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. Verejne o tom u nás však nikto nehovorí, no sú isté špekulácie, kto by ho mohol užívať. Vo svete to priznali napríklad Serena Williams, Sharon Osbourne či Oprah Winfrey, ale aj mnohé ďalšie celebrity.
Teraz však vyplávalo na povrch tajomstovo markizáckej farmárky Lenky Tejbusovej, ktorú bonzla kamarátka Mikela Vlček. Z jej tvrdení vyšlo najavo, že aj tmavovláska užíva lieky na chudnutie. A sama to neskôr aj verejne priznala. „Strašne veľa ľudí si myslí, že ma to malo akože nasrať. Ale mne je jedno, že viete, čo si pichám. Maximálne mi je jedno, aj že to Mikela vytárala. Ja len nechcem, aby to vyšlo z mojích úst. To je všetko," vyjadrila sa.
„A na vaše prekvapko, dá sa všetko konzultovať s lekárom, dá sa ísť na krvné testy, aj si vyšetriť napríklad štítnu žľazu a podobne. A naštudovať si o tom veci a robiť to správne. Dá sa všetko," dodala. Pozdejšie zverejnila na sociálnej sieti aj video s injekciami, čím to celé zaklincovala. „Ako vážne berieš svoj glowup?" pripísala k videu. Ľudia ju za to v komentároch vychválili, že konečne to priznala aspoň jedna osoba a nehrá to len na zdravú stravu.
