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Nočný požiar auta v Hlohovci: Hasiči nevylučujú úmyselné podpálenie

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(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj)
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TASR

HLOHOVEC - Hasiči z Hlohovca zasahovali v utorok okolo 04.00 h pri požiari osobného vozidla, ktoré sa nachádzalo v odstavnej časti cestnej komunikácie. Ako príčinu vzniku požiaru stanovili úmyselné zapálenie. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Nočný požiar auta v
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj)

Po príchode na miesto udalosti a vykonaní prvotného prieskumu potvrdili, že požiar zachvátil vozidlo v plnom rozsahu. V čase príjazdu sa na mieste nenachádzali žiadne osoby. „Po lokalizácii požiaru pokračovali v jeho likvidácii, ochladzovaní vozidla a kontrole požiariska termovíznou kamerou, aby vylúčili skryté ohniská,“ ozrejmili.

Nočný požiar auta v
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj)

Viac o téme: PožiarHasičiHlohovec
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