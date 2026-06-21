Najťažšie rozhodnutie známej Slovenky: Po rokoch opustila vysnívaný život v Thajsku!

THAJSKO - Lucia Lucid Sládečková si splnila sen o živote v exotickom Thajsku, kde strávila niekoľko rokov so svojou rodinou. Napriek láske ku krajine však napokon dospela k rozhodnutiu vrátiť sa na Slovensko. Prečo?
Vizážistka Lucia Lucid Sládečková sa pred niekoľkými rokmi rozhodla pre veľký životný krok – spolu s rodinou odišla žiť do Thajska. Hoci takéto rozhodnutie nebolo jednoduché a znamenalo opustiť zaužívaný život na Slovensku, láska ku krajine, jej kultúre a životnému štýlu napokon prevážila. Exotické prostredie, tropické podnebie a možnosť začať novú životnú kapitolu boli pre známu vizážistku lákavou výzvou.
Život v zahraničí si napriek viacerým prekážkam užívala a často sa delila o svoje skúsenosti aj s fanúšikmi na sociálnych sieťach. Postupom času však zistila, že realita života v cudzine je odlišná od predstáv. Okrem každodenných povinností musela riešiť aj praktické otázky spojené s financiami, prácou či vzdialenosťou od najbližších. Práve tieto faktory ju postupne priviedli k rozhodnutiu vrátiť sa späť na Slovensko. Mnohých fanúšikov preto zaujímalo, čo ju napokon presvedčilo opustiť Thajsko a vrátiť sa domov.
Lucia sa rozhodla odpovedať úprimne. „Asi to, že tam nemám čo robiť, aby som to finančne zvládala tak ako potrebujem.. asi to, že som moc veľa pracovala a nikdy to nebude moje.. Asi to, že to nie je miesto, kde už chcem ostať.. Asi to, že moja dcéra by raz z ostrova určite odišla.. Asi to, že všetko je iné a furt sa v tom nevyznám,” zverila sa s osobnými dôvodmi. Priznala tiež, že život na ostrove so sebou prinášal aj množstvo cestovania.
Každé tri mesiace musela s dcérkou absolvovať cestu na Slovensko, čo bolo časovo aj finančne náročné. Okrem toho jej veľmi chýbala rodina a najmä synovec, s ktorým nemohla tráviť toľko času, koľko by si želala. Práve rodinné väzby a pocit domova zohrali pri jej rozhodovaní významnú úlohu. Napriek návratu na Slovensko však Lucia nevylučuje, že by v budúcnosti opäť žila za hranicami. Cestovanie a objavovanie nových miest sú totiž stále jej veľkou vášňou.
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