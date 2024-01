KRVAVÝ úraz známej Slovenky: PREBOHA, toto sa jej ako podarilo?

(Zdroj: Instagram L.S.)

Lucid je už v Thajsku varená-pečená a v podstate sa stalo jej druhým domovom, keďže tam ešte v roku 2022 kúpila vilu, ktorú aj prenajímala. Nuž a aj tentokrát pred zimou a sychravým počasím utiekli práve tam a užívajú si teplo, o ktorom tu môžeme akurát tak snívať.

Ešte pred pár dňami sociálne siete zásobovala zábermi, z ktorých sršala príjemná atmosféra. Počas soboty sa ale všetko zmenilo. Pôvabná blondínka svojich sledovateľov poriadne vydesila, keď na svoje "príbehy" zavesila fotografiu servítky, ktorá presakovala krvou. „Valila sa mi krv ako naozaj," napísala a potom vysvetlila, čo sa vlastne stalo - narazila do dverí.

(Zdroj: Instagram L.S.)

A podľa všetkého to schytala jej krásna tvár. „Je*ne ma. Originál som si rozbila nos. Už druhýkrát sa mi to stalo, ale teraz parádne," napísala Lucia, ktorá následne zverejnila aj fotku svojej tváre. Paradoxom je, že na pohľad ide o pomerne malé zranenie, no z množstva krvi by sa nejednému zakrútila hlava.

Lucid má ale jedno veľké šťastie v nešťastí - keďže je nesmierne šikovná vizážistka, ranu a budúcu modrinu určite dokáže zamaskovať tak, že po náraze do dverí nebude na jej tvári badať ani náznak. Každopádne dúfame, že nos sa jej čochvíľa zahojí.

(Zdroj: Instagram L.S.)

(Zdroj: Instagram L.S.)