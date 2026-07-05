Kamil Šaško tentokrát bez obleku: Návrat tam, kde začínal! A príbeh, ktorý ho dostal až na ministerstvo

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško sa vrátil na miesto činu! Stretnutie po 25 rokoch pred základnou školou, ktorú navštevoval, v ňom vzbudili nostalgiu i veľmi príjemné spomienky. Práve tu začínala jeho cesta, ktorá aktuálne skončila na ministerstve...
Kamil Šaško aktuálne zastáva post ministra zdravotníctva Slovenskej republiky vo štvrtej vláde Roberta Fica. Do tejto funkcie bol vymenovaný 10. októbra 2024 ako nominant politickej strany HLAS – sociálna demokracia. Pred vstupom do politiky pracoval viac ako 10 rokov v oblasti investícií a finančných služieb, pôsobil aj v Bruseli a do roku 2024 zastával pozíciu 1. štátneho tajomníka na Ministerstve hospodárstva SR.
Strednú a vysokú študoval v Amerike i Anglicku, štúdium na základnej škole si však poctivo odsedel v laviciach petržalskej základnej školy. Nie náhodou sme sa teda stretli presne tam, priamo pred školskou bránou. „Je to viac ako 25 rokov a spomienky sú krásne... je to príjemný pocit vrátiť sa na toto miesto,“ priznal minister. „Mám veľa kamarátov ešte zo školských čias, aj sa stretávame,“ povedal a prehovoril tiež o tom, či bol sem-tam záškolák.
Reč bola aj o obľúbených predmetoch, či zranení v Amerike, kvôli ktorému musel prestať hrať basketbal. „Som hrdý na mojich rodičov a podporu, ktorú som mal... Študoval som strednú školu v Michigane, vysokú na rôznych miestach Anglicka... ale čo je pre mňa dôležité, ja som vždy túžil cestovať, ale vždy som vedel, že sa chcem vrátiť domov, kde mám svoju rodinu a priateľov...“ hovorí s vďakou nielen za štúdium, ale aj za to, že dostal viacero príležitosti napredovať v pracovnom živote. Preto je presvedčený, že mladým iba prospeje vycestovať, spoznať svet a získať skúsenosti, dôležité však je, aby sa vrátili...
Aj keď sa mu nepodarilo presadiť v basketbalovej kariére, tento šport dosiaľ náruživo sleduje. „Ja basketbal milujem, považujem ho za najkrajší šport zo všetkých, hrával som ho aj aktívne, do Spojených štátov som išiel s tým cieľom...“ rozhovoril sa aj o svojich stredoškolských časoch a o tom, čo všetko mu v mladosti otvorilo oči. A nevyhli sme sa ani téme študentských brigád. „Pochádzam zo skromnej rodiny, nemali sme peňazí na rozdávanie, ale ja som vždy túžil študovať na najlepších školách, tak som si na to musel zarobiť... Robil som 14-hodinové šichty v bare, kde som umýval prihoreté panvice a čistil záchody...“ prekvapil a vymenoval, čo všetko v mladosti robil. „Žiadnu robotu netreba podceňovať... Všetko v živote má zmysel, niečo vás naučí, niekam vás posunie...“ tvrdí s presvedčením, že každá práca, vykonávaná úprimne a zodpovedne, si zaslúži ocenenie. Aj preto sa dokáže bez problémov prihovoriť komukoľvek, vrátničke či upratovačke na ministerstve...
Minister deleguje, poveruje, úkoluje. Preniesol si Kamil Šaško niečo z týchto zvykov aj do domácnosti? A zaujímalo nás aj to, čím dokáže pomôcť doma manželke. Čistí napríklad ešte aj dnes záchody...? Minister sa nevyhol ani týmto či ďalším otázkam...