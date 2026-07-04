MIMORIADNY ONLINE Volebné miestnosti sa zatvorili: Výsledky referenda oznámia v nedeľu ráno

BRATISLAVA - V sobotu o 7.00 h sa na Slovensku otvorili volebné miestnosti. Začalo sa desiate referendum v histórii samostatnej SR. Slováci v ňom budú rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, musí mať so sebou platný občiansky preukaz.
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Aktualizované 22:00 Takmer vo všetkých volebných miestnostiach sa v sobotu o 22.00 h skončilo referendum. V obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota sa hlasuje pre oneskorené otvorenie miestnosti až do 22.30 h. V jednom z okrskov v Hurbanove v okrese Komárno sa predĺžil čas hlasovania do 22.15 h. Oficiálne výsledky oznámi štátna volebná komisia v nedeľu (5. 7.) ráno na tlačovej konferencii. Priebežné a definitívne výsledky referenda bude Štatistický úrad (ŠÚ) SR zverejňovať na webe www.volbysr.sk.
Aktualizované 20:42 Čas hlasovania v jednom z okrskov v Hurbanove v okrese Komárno sa predlžuje o 15 minút do 22.15 h. Potvrdila to okresná volebná komisia v Komárne. V okrsku číslo 3 v priestoroch Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským na Športovej ulici nebol počas dňa 15 minút možný prístup do volebnej miestnosti, skonštatovala komisia.
Aktualizované 20:40 Na sobotnom referende sa zúčastnil aj predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Hlasovať prišiel do volebnej miestnosti na Základnej škole Mudroňova v Bratislave. Hoci si ctí tento inštitút, referendum bude podľa jeho slov neúspešné. Považuje ho za politický kalkul.
„Na referende som sa zúčastnil preto, lebo si ctím inštitút referenda, aj keď toto referendum bolo z môjho pohľadu od začiatku odsúdené na neúspech a bol to politický kalkul iniciátorov. Stál nás 11 miliónov eur, pretože tá základná otázka o skrátení volebného obdobia nemohla byť v referende položená, pretože Ústavný súd rozhodol, že volebné obdobie sa referendom skrátiť nedá. Preto si myslím, že iniciátori to museli vedieť dopredu a zneužili vôľu občanov, pretože som presvedčený, že tou hlavnou otázkou bolo skrátenie volebného obdobia,“ vyhlásil Raši pred novinármi. „Mali by sa ospravedlniť občanom Slovenskej republiky, pretože 11 miliónov eur je zbytočne minutých,“ odkázal.
Aktualizované 20:30 V sobotnom referende prišli hlasovať aj niektorí predstavitelia opozície. Šéf Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka sa na ňom zúčastnil vo Východnej. Na referendum prišiel aj predseda SaS Branislav Gröhling. Informovali o tom na sociálnej sieti. O účasti na referende informoval aj predseda mimoparlamentných Demokratov, ktorí petíciu za referendum iniciovali.
"V referende odhlasované. Táto vláda potrebuje počuť každý signál, čo si myslíme o jej deštrukcii právneho štátu a papalášizme,“ odkázal Šimečka.
Gröhling na sociálnej sieti takisto kritizoval súčasnú vládu za zneužívanie moci a papalášizmus. „Zákon musí platiť pre všetkých rovnako. Polícia a prokuratúra musia mať opäť rozviazané ruky. Práve preto som bol hlasovať v referende,“ skonštatoval.
Aktualizované 20:11 Všetky volebné miestnosti v celom Trnavskom kraji by sa mali zatvoriť o 22.00 h. Ako potvrdili predsedovia piatich okresných volebných komisií v Trnave, Senici, Piešťanoch, Galante a Dunajskej Strede, počas dňa nezaznamenali žiadny podnet a referendum prebieha veľmi pokojne. Účasť je veľmi nízka, záujem vyjadriť svoj názor majú skôr starší ľudia.
Aktualizované 18:11 Priebeh sobotného referenda je na východnom Slovensku pokojný a polícia nezaznamenala žiadne incidenty, ktoré by narušili jeho chod. Potvrdili to k 18.00 h policajné hovorkyne za Košický a Prešovský kraj. „Priebeh referenda v Košickom kraji je dosiaľ pokojný, nemáme hlásené žiadne incidenty ani nič podobné,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Aktualizované 18:01 Oficiálne výsledky sobotného referenda sa verejnosť dozvie v nedeľu (5. 7.) ráno. Tlačová konferencia sa uskutoční o 8.30 h. Informoval o tom hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.
Aktualizované 17:26 Priebeh sobotného referenda je pokojný a zatiaľ nebolo ničím narušené. Polícia eviduje dve udalosti, obidve pod vplyvom alkoholu. Počas sobotnej tlačovej konferencie o tom informoval viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
Aktualizované 15:57 Veľmi nízka účasť podľa očakávaní sprevádza sobotňajšie celoštátne referendum na rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach. Už pred 14.00 h tam však účasť bola vyššia ako pri predchádzajúcom referende v roku 2023. Potvrdila to podpredsedníčka okrskovej volebnej komisie číslo 2 Jarmila Vaňová. V tejto košickej mestskej časti sú zriadené dva volebné okrsky s celkovým počtom 5001 oprávnených voličov. Hlasovanie prebieha pokojne v priestoroch komunitného centra v dvoch volebných miestnostiach, ktoré sú väčšinu času bez voličov.
„Fungujeme tak, ako sa má, otvorili sme miestnosti ráno o 7.00 h. Ľudia sporadicky prichádzajú, nie je to vysoká účasť, ale na Luník IX pomerne zatiaľ dobrá. Nezaznamenali sme žiadne výnimočné situácie, spomeniem len to, že záujem hlasovať mali aj ľudia, ktorí tu žijú dlhodobo, ale nemajú tu trvalý pobyt a nemali hlasovací preukaz, tým pádom im nebolo umožnené hlasovanie,“ priblížila Vaňová.
Aktualizované 15:56 Sobotňajšie referendum v Banskobystrickom okrese je pokojné a od začiatku hlasovania, od 7.00 h, keď včas otvorili všetky volebné miestnosti, sa nevyskytli žiadne závažné problémy. Informovali o tom z okresnej volebnej komisie v Banskej Bystrici. Popoludní sa ich odhad volebnej účasti pohyboval zhruba okolo desať percent. V obciach Banskobystrického okresu je 63 okrskov, v meste Banská Bystrica 78. Podľa hovorkyne primátora Zdenky Marhefkovej v meste je 59.786 voličov, ktorí môžu prísť k urnám do 22.00 h. „Vydali sme 681 hlasovacích preukazov. Záujem o voľbu poštou zo zahraničia prejavilo 118 občanov,“ doplnila Marhefková.
Aktualizované 14:17 Účasť v referende v okrsku v Základnej škole Nemocničná v Považskej Bystrici je zatiaľ nízka, nevyskytol sa žiadny rušivý moment. Oživenie ponúkol jeden z hlasujúcich, ktorý komisii zahral na klavír. Informovala o tom členka okrskovej komisie Monika Kociánová. Všetko podľa nej prebieha podľa pravidiel, bez problémov. Účasť na referende je krátko pred 14.00 h nízka, dosiahla asi desať percent. Dôvodom môže byť aj pekné počasie. Dúfa, že do večera sa účasť zvýši a ľudia sa nevykašlú na to, aby vyjadrili svoj názor.
„Mali sme tu také príjemné oživenie. Jeden sympatický pán prišiel dopoludnia plný energie. Najskôr sa ponáhľal, no vzápätí nám zahral na klavíri pieseň Bella ciao. Potom sme sa dozvedeli, že je ladič klavírov,“ doplnila Kociánová.
Aktualizované 13:50 Prezident SR Peter Pellegrini sa v sobotu zúčastnil na referende v obci Králiky v okrese Banská Bystrica. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Ako občan, politik a človek mám svoj vlastný názor na dnešné referendum. Ale ako hlava štátu si tento inštitút musím ctiť. Naša ústava dáva občanom Slovenskej republiky právo spravovať veci verejné aj priamo, prostredníctvom referenda, a ja rešpektujem právo každého človeka tento spôsob využiť,“ uviedol prezident.
Slováci v sobotnom referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.
Aktualizované 13:34 Priemerná účasť v referende v 35 okrskoch v bratislavskom Ružinove sa okolo sobotného obeda pohybovala na úrovni 6,55 percenta. Informoval o tom starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren.
Starosta uviedol, že priebeh referenda je v mestskej časti pokojný. „Najnižšia účasť je zatiaľ 3,94 percenta v okrsku číslo 17 (Základná škola a materská škola Borodáčova). Naopak, najvyššia účasť je 13,24 percenta v okrsku číslo 25 (Základná škola Medzilaborecká),“ priblížil Chren.
„Nezachytili sme zatiaľ žiadne problémy ani kontroverzie,“ uviedol Chren. Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
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Aktualizované 12:55 Digitálny občiansky preukaz (OP) formou aplikácie eDoklady je možné počas sobotného referenda využiť vo volebnej miestnosti iba v prípade, ak má okrsková volebná komisia k dispozícii technické vybavenie na overenie dokladu. Vybavenie nie je zavedené plošne v každej miestnosti. Na tlačovej konferencii to v sobotu povedal šéf odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
Overovanie dokladov v digitálnej forme sa podľa Gajdoša zavádza postupne. „Čo sa týka vyslovene volebných miestností alebo hlasovania v referende, e-doklad je možné použiť, ale iba za predpokladu, že konkrétna volebná miestnosť alebo okrsková volebná komisia má k dispozícii technické vybavenie na overenie, oficiálne podľa zákona,“ priblížil šéf odboru volieb v reakcii na podnet od občana, ktorému vo volebnej miestnosti nemohli overiť digitálny doklad. Takéto vybavenie nemá plošne každá volebná komisia. „Je to postupný nábeh. Zatiaľ to teda nie je možné všade,“ dodal.
Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda priblížil, že podľa zákona musia byť na využitie digitálneho občianskeho preukazu vytvorené technické možnosti na strane prijímateľa. „Nie je teda porušenie práva, keď sa niekto chce preukázať týmto e-dokladom, ale na druhej strane nie je nikto, kto by to dokázal overiť,“ povedal s tým, že ide zatiaľ o skúšobnú prevádzku a nie je to možné zabezpečiť pre všetky volebné miestnosti, ktorých je na Slovensku vyše 5000.
Volič je povinný vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom. Slováci v sobotnom referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
Aktualizované 12:34 Priebeh sobotného referenda je pokojný, všetko funguje tak, ako má. Počas sobotnej tlačovej konferencie o tom informoval predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda. Pripomenul, že jedna miestnosť, v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota, bola otvorená neskôr. V sobotnom referende tu bude možné hlasovať do 22.30 h.
„Z hľadiska bezpečnosti a zabezpečenia nerušeného priebehu je všetko bez problémov,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič. Podľa jeho slov evidujú len jeden prípad z Liptovského Mikuláša, kde chcel občan hlasovať v referende na pas a nebolo mu to umožnené. Šéf odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš poznamenal, že nemajú nahlásené žiadne zásadné incidenty a všetko prebieha bez problémov.
Aktualizované 11:38 Volič, ktorý sa chce zúčastniť na sobotnom referende, je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak ide hlasovať mimo miesta svojho trvalého pobytu, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov. Na svojom webe na to upozorňuje Ministerstvo vnútra SR.
Právo hlasovať v referende má občan SR, ktorý má právo voliť do Národnej rady SR, teda v deň konania referenda dovŕšil najmenej 18 rokov. Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
Aktualizované 10:48 Voliči v sobotnom referende rozhodujú o dvoch otázkach. Pri každej z nich treba zakrúžkovať odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Zakrúžkovať môže volič pri každej otázke len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Upozorňuje na to na svojom webe Ministerstvo vnútra (MV) SR. Volič musí mať so sebou platný občiansky preukaz.
Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak by tak neurobil, dostane pokutu 33 eur.
„Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, lebo nemôže čítať alebo písať, a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu,“ pripomenulo MV s tým, že táto osoba podľa jeho pokynov upraví hlasovací lístok a vloží ho do obálky. Nemôže to však byť člen okrskovej volebnej komisie.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, tak môže urobiť v jeho prítomnosti iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie. Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
Aktualizované 10:39 Všetky volebné miestnosti v celom Nitrianskom kraji sa otvorili načas o siedmej hodine. V jednom okrsku v Nitrianskom okrese sa nedostavil načas člen volebnej komisie, problém bol ihneď vyriešený jeho nahradením. Okresné volebné komisie zatiaľ nezaznamenali žiadne incidenty ani podnety. Potvrdili to predsedovia šiestich okresných volebných komisií v kraji.
Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
Aktualizované 10:26 V obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota bude možné v sobotnom referende hlasovať do 22.30 h. Dôvodom je neskoršie otvorenie volebnej miestnosti. Otvorili ju s polhodinovým oneskorením, namiesto o 7.00 h to bolo o 7.30 h. Potvrdili to z okresnej volebnej komisie v Rimavskej Sobote. Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie v obci mala náhly zdravotný problém.
„Volebné miestnosti boli otvorené, okrem jednej, ktorá je v obci Blhovce, okres Rimavská Sobota, kde sa udial nejaký zdravotný problém zapisovateľke okrskovej volebnej komisie, ktorá je aj zamestnankyňa obce a mala na starosti zoznam voličov, ktorý teraz okrsková komisia nemá k dispozícii,“ priblížil na rannej tlačovej konferencii šéf odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
V sobotu o 7.00 h sa začalo desiate referendum v histórii samostatnej SR. Slováci v ňom rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.
Aktualizované 9:57 Pokiaľ majú voliči závažnú prekážku, najmä zdravotnú, pre ktorú nemôžu prísť do volebnej miestnosti a chcú sa zúčastniť na referende, môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Pripomína to na svojom webe Ministerstvo vnútra SR.
Hlasovať do prenosnej volebnej schránky možno len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Volič dostáva jeden hlasovací lístok s dvomi referendovými otázkami, pri každej z nich zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Zakrúžkovať môže pri každej otázke len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný.
Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
Aktualizované 9:28 Policajný zbor počas sobotného referenda zabezpečuje ochranu verejného poriadku, bezpečnosti občanov a plynulý priebeh hlasovania na celom území SR. Ešte pred otvorením hlasovacích miestností policajti vykonali ich preventívne kontroly. Nezistili žiadne skutočnosti, ktoré by ohrozovali bezpečný priebeh hlasovania. Jedinou výnimkou z bezproblémového priebehu bolo otvorenie hlasovacej miestnosti v obci Blhovce (okres Rimavská Sobota), ktoré sa uskutočnilo o 30 minút neskôr. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Dôvodom neskoršieho otvorenia hlasovacej miestnosti v obci Blhovce bolo náhle zhoršenie zdravotného stavu jedného z členov volebnej komisie. Podľa slov polície nešlo o bezpečnostný incident.
Policajný zbor priebežne monitoruje situáciu vo všetkých regiónoch a je pripravený okamžite reagovať na akékoľvek udalosti, ktoré by mohli narušiť verejný poriadok alebo bezpečný priebeh referenda. „Máme nasadené dostatočné počty síl a prostriedkov, aby sme toto referendum zvládli,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič. Policajný zbor bude situáciu naďalej priebežne monitorovať až do ukončenia hlasovania a v prípade potreby prijme nevyhnutné opatrenia na zachovanie bezpečnosti a verejného poriadku.
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Aktualizované 8:37 Možnosť hlasovať v sobotňajšom referende majú hospitalizovaní pacienti a službukonajúci personál v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP). V areáli nemocnice na Rastislavovej ulici aj na Triede SNP tak môžu urobiť v určenom popoludňajšom čase do prenosnej volebnej schránky. Uviedla to hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
Miestnosti na vykonanie voľby zriadili v UNLP na základe žiadostí príslušných volebných komisií. V nemocnici na Triede SNP môžu hlasovať v čase, ktorý určila volebná komisia, a to od 15.00 do 15.30 h v lôžkovom monobloku v Kluboch zamestnancov na prvom poschodí. Miestnosť na voľbu bude pripravená aj v areáli na Rastislavovej ulici v X. pavilóne na prízemí v čase od 14.00 do 15.00 h. „Ak zdravotný stav pacienta neumožňuje pohyb mimo oddelenia a o hlasovanie požiada, navštívia ho členovia volebnej komisie priamo na oddelení pri lôžku,“ povedala Šustová.
Volič môže hlasovať aj inde na Slovensku ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje na to hlasovací preukaz, o ktorý musel vopred požiadať. Referendum trvá od 7.00 do 22.00 h. Občania v ňom rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Aktualizované 8:04 Voliči sa môžu počas trvania sobotného referenda obrátiť na infolinku, ktorú zriadilo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Dostupná je na telefónnych číslach 0961 577 166 a 0961 577 167 do 22.00 h. Voličom bude poskytovať informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, musí mať so sebou platný občiansky preukaz.
Aktualizované 7:40 Hoci sú volebné miestnosti pre sobotňajšie referendum v Banskej Bystrici umiestnené prevažne v tých istých objektoch ako počas predošlých volieb, približne 6500 voličov musí zamieriť inde. Dôvodom je rekonštrukcia škôl, v ktorých zvykli hlasovať. Pre TASR to uviedla hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková. „Volebné miestnosti zo Základnej školy (ZŠ) Golianova sú premiestnené do Materskej školy (MŠ) 9. mája, zo ZŠ Spojová do MŠ Šalgotarjánska a volebné miestnosti zo Základnej umeleckej školy Jána Cikkera sú premiestnené do ZŠ Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici. Tieto zmeny sa dotýkajú približne 6500 obyvateľov. V Banskej Bystrici bude od 7.00 do 22.00 h sprístupnených 78 volebných miestností s asi 600 členmi okrskových volebných komisií, ktorí boli delegovaní politickými stranami, koalíciami politických strán alebo petičným výborom za referendum,“ konštatovala Marhefková.
Ako dodala, referendum je náročné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia, zamestnanci mestského úradu boli v ostatných dňoch sústavne v teréne a snažili sa riešiť požiadavky k spokojnosti všetkých.
V Banskej Bystrici je celkovo asi 60.000 voličov, od posledných prezidentských volieb pribudlo takmer 1300 prvovoličov. Podľa údajov z konca týždňa matričný úrad a ohlasovňa pobytu vydal zhruba 560 voličských preukazov.
Aktualizované 7:25 Volebné miestnosti pre referendum sa v sobotu ráno otvorili načas po celom Slovensku s výnimkou jednej volebnej miestnosti v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota. U zapisovateľky okrskovej volebnej komisie nastal zdravotný problém. V tejto obci sa bude posúvať začiatok hlasovania. Na rannej tlačovej konferencii o tom informoval predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda a šéf odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra SR Martin Gajdoš.
Jeden lístok, dve otázky
V miestnosti dostane volič jeden hlasovací lístok s dvomi referendovými otázkami, pri každej z nich zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Odpovedať bude na otázku, či súhlasí so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad súčasného premiéra, ktorá je ustanovená v zákone o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR. Druhou otázkou je, či volič súhlasí s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra.
Zakrúžkovať môže pri každej otázke len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Volič môže hlasovať aj inde na Slovensku ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje na to hlasovací preukaz, o ktorý musel vopred požiadať.
Pokiaľ majú voliči závažnú prekážku, najmä zdravotnú, pre ktorú nemôžu prísť do volebnej miestnosti, môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať o prenosnú volebnú schránku.
Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Občania sa môžu s otázkami na referendum obrátiť na infolinku ministerstva vnútra na číslach 0961 577 166 a 0961 577 167.
Právo hlasovať v referende má občan SR, ktorý má právo voliť do Národnej rady SR, teda v deň konania referenda dovŕšil najmenej 18 rokov. V referende sa dá hlasovať aj zo zahraničia, bolo o to potrebné požiadať vopred. Na voľbu poštou zo zahraničia sa zaregistrovalo 8460 voličov. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov.
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nie je predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini otázku nezaradil do referenda, pretože je podľa neho v rozpore s Ústavou SR.