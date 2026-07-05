Americký viceprezident Vance: Kritici USA nechápu podstatu krajiny

NEW YORK - Americký viceprezident J. D. Vance v sobotu pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov kritizoval ľudí, ktorí poukazujú na „nedokonalosti“ jeho vlasti. Informuje agentúra AFP.
„Dnes budete počuť niekoľko malých, ale hlučných hlasov, ktoré budú posadnuto hovoriť nie o našej veľkosti, ale o našich nedokonalostiach,“ povedal Vance. „Budú hovoriť o hriechoch Ameriky s hnevom a horlivosťou kazateľa ohlasujúceho peklo, ale bez akejkoľvek milosti či odpustenia, ktoré musia byť prítomné v kresťanskej viere,“ povedal Vance a dodal, že títo kritici „nechápu podstatu Ameriky.“
Americký viceprezident rečnil na palube vrtuľníkovej výsadkovej lode USS Kearsarg, ktorá spolu s desiatkami plachetníc z viac ako 20 štátov zakotvila v newyorskom prístave pri príležitosti 250. výročia podpísania Deklarácie nezávislosti USA. Vo svojom zdĺhavom sviatočnom prejave s plávajúcimi plachetnicami v pozadí Vance vyzval Američanov „odmietli dvojrozmerný pohľad na svojich spoluobčanov a dvojrozmerný pohľad na svoju krajinu“. Vanceove vyjadrenia pripomínali výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v piatok použil ešte ostrejšie slová a kritizoval „radikálov a extrémistov“, ktorí ohrozujú identitu USA a vyhlásil, že dochádza k „opätovnému vzostupu komunistickej hrozby“.