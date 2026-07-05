MIMORIADNY ONLINE Putin aj Zelenskyj telefonovali s Trumpom: Hovorili o Ukrajine

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Pre ukončenie vojny na Ukrajine je podľa neho potrebné odhodlanie USA. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru Reuters. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
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6:20 Ukrajina pri útoku na Petrohrad a okolitú Leningradskú oblasť zasiahla prístav a energetickú infraštruktúru, uviedli podľa agentúr Reuters a AFP ruské úrady. Podľa petrohradského gubernátora Alexandra Beglova Ukrajina zasiahla ropný terminál. Zásah ruských ropných a vojenských zariadení blízko Petrohradu potvrdil tiež ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Moskva uviedla, že útok nenechá bez odpovede.
6:00 Jedným zo svetových lídrov, ktorí v sobotu telefonovali s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pri príležitosti 250. výročia nezávislosti Spojených štátov, bol aj ruský prezident Vladimir Putin. Hlavy štátov hovorili o aktuálnej situácii na Ukrajine pred nadchádzajúcim summitom Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare. Píše agentúra AFP a TASS.
Rozhovor bol podľa Zelenského veľmi dobrý
Rozhovor bol podľa Zelenského veľmi dobrý a Trumpa počas neho informoval o vývoji na frontovej línii. „Existuje reálna nádej na ukončenie tejto vojny a odhodlanie Američanov bude mať kľúčový význam,“ povedal. V rozhovoroch lídri plánujú pokračovať počas summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare budúci týždeň.
Zelenskyj sa tiež poďakoval Spojeným štátom za všetku pomoc počas štyri roky trvajúcej ruskej celoplošnej invázie na Ukrajinu a „americkým srdciam“, ktoré myslia na budúcnosť Ukrajiny a vážia si slobodu na celom svete. Ukrajinský prezident už predtým na sieti X zablahoželal Spojeným štátom k sobotňajšiemu sviatku. USA podľa neho už dve a pol storočia slúžia ako príklad pre ostatné štáty a pripomenul ich historickú úlohu pri porážke totalitných režimov v 20. storočí, ako aj pri budovaní medzinárodných partnerstiev, ktoré priniesli dlhodobý mier veľkej časti sveta. Pri príležitosti amerického sviatku sochu Matky Ukrajiny v Kyjeve osvetlili podobizňou americkej vlajky.