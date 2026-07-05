Plánovaný hotel Trumpovej dcéry rozdelil Albánsko: Desaťtisíce ľudí vyšli do ulíc

TIRANA - V albánskom hlavnom meste Tirana sa v sobotu 35. deň po sebe uskutočnili protesty, na ktorých demonštranti vyzvali na odstúpenie premiéra Ediho Ramu, dočasnú výmenu jeho vlády, ústavné reformy a skoncovanie s korupciou. Informuje agentúra AP.
Protesty sa začali koncom mája proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s dcérou amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom v prírodnej rezervácii na juhozápadnom pobreží krajiny. Odpor voči projektu sa stal ohniskom frustrácie z vnímanej korupcie. Protesty dostali pomenovanie po plameniakoch, ktoré žijú v chránenej oblasti obce Zvernec, kde sa plánuje výstavba.
Demonštranti vyjadrujú svoj hnev
Demonštranti vyjadrujú svoj hnev aj zo zvyšujúcich sa nákladov na život, zdravotníckeho systému, nízkych dôchodkov a obmedzených možností pre mladých ľudí, z ktorých mnohí v uplynulých rokoch odišli z Albánska. Zábery v médiách zachytávajú desiatky tisíc ľudí, ktorí v sobotu pochodovali po hlavnom bulvári v Tirane smerom k Skanderbegovmu námestiu. Protestujúci skandovali slogany ako „Nové Albánsko“ alebo „Edi Rama odstúp“. Pochodujúci vztýčili Ramovu bustu, ktorú neskôr pomocou lana zvalili. Ide o gesto pripomínajúce zvalenie sochy dlhoročného komunistického diktátora Envera Hoxhu vo februári 1991, udalosť, ktorú si Albánci každoročne pripomínajú 20. februára.
Keďže sobotný protest sa zhodoval s 62. narodeninami premiéra, niektorí demonštranti niesli „narodeninové torty“ z betónu, čím narážali na kontroverzné stavebné projekty. Ďalší niesli balóniky v tvare ružových plameniakov. Po približne dvojhodinovom proteste sa veľká skupina ľudí vydala k policajnej stanici, kde požadovala prepustenie osôb zatknutých počas štvrtkového protestu v blízkosti parlamentu. Protestujúci rozbili okná na stanici a polícia na rozohnanie davu použila vodné delá.