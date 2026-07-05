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Putin sa trasie od strachu: Urobil zásadné rozhodnutie na svoju ochranu!

Ruský prezident Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin opäť rozšíril centrálu Federálnej ochrannej služby (FSO), ktorá zabezpečuje jeho osobnú ochranu. Ide už o štvrté navýšenie počtu jej zamestnancov od začiatku vojny na Ukrajine, čo podľa médií vyvoláva ďalšie otázky o bezpečnostných obavách šéfa Kremľa.

Počet pracovníkov FSO opäť vzrástol

Nový prezidentský dekrét, na ktorý upozornil denník Novaja gazeta, zvyšuje počet vojenských aj civilných zamestnancov ústredia Federálnej ochrannej služby z 785 na 812. Rozšírenie centrálnej správy nadväzuje na sériu opatrení, ktorými Rusko od vypuknutia vojny na Ukrajine sprísňuje bezpečnostný režim.

Portál Kyiv Post pripomína, že ide už o štvrté navýšenie personálnych kapacít vedenia FSO od roku 2022. Podľa jeho informácií sa tento krok objavuje v čase, keď sa čoraz častejšie špekuluje o možných obavách Vladimira Putina z atentátu alebo pokusu o prevrat.

FSO chráni prezidenta aj najstráženejšie objekty Ruska

Ústredná správa predstavuje riadiace centrum Federálnej ochrannej služby, samotná organizácia však podľa dostupných údajov disponuje desiatkami tisíc príslušníkov. Tí zabezpečujú ochranu prezidenta, jeho rodiny, predsedu vlády, ďalších vysokopostavených predstaviteľov štátu aj strategických objektov.

Do pôsobnosti FSO patrí okrem iného ochrana Kremľa, budov parlamentu či viacerých prísne strážených prezidentských a vládnych rezidencií rozmiestnených po Rusku.

Osobitné postavenie má Služba špeciálnych komunikácií (Specsvjaz), ktorá spravuje prezidentov jadrový kufrík. Priamu ochranu Putina počas verejných vystúpení a pracovných ciest zabezpečuje Prezidentská bezpečnostná služba, ktorá je ďalšou špecializovanou zložkou FSO.

Po začiatku vojny počet zamestnancov výrazne rastie

Prvý dekrét upravujúci počet pracovníkov ústredia FSO podpísal Putin ešte v roku 2004 na začiatku svojho druhého prezidentského obdobia. Vtedy mala centrála 600 zamestnancov.

Ich počet sa postupne zvyšoval a počas prezidentovania Dmitrija Medvedeva v roku 2010 dosiahol 725. Nasledujúcich takmer trinásť rokov zostával nezmenený. Ako upozornil Kyiv Post, zlom nastal až koncom roka 2022, keď Putin po vypuknutí vojny zvýšil počet pracovníkov na 760. Odvtedy nasledovali ďalšie tri navýšenia, pričom aktuálne ich je už 812. V porovnaní s obdobím pred inváziou ide približne o 12-percentný nárast.

Ľudia v Putinovej blízkosti podliehajú prísnym pravidlám

Na pracovníkov, ktorí sa pohybujú v bezprostrednej blízkosti ruského prezidenta, sa vzťahujú mimoriadne prísne bezpečnostné opatrenia. Nemôžu používať mobilné telefóny s prístupom na internet, počas služby nosia ochranné rúška a pred stretnutím s Putinom si musia odložiť náramkové hodinky.

Pravidlo označované ako „bez mobilu a bez hodiniek“ sa podľa Kyiv Post netýka iba členov ochranky. Dodržiavať ho musia aj regionálni gubernátori či niektorí členovia ruskej vlády pri osobných stretnutiach s prezidentom.

Putin cestuje menej, zahraničné návštevy sprevádza silná ochrana

Federálna ochranná služba zároveň výrazne obmedzila prezidentove pracovné cesty. Putin sa podľa dostupných informácií presúva najmä medzi objektmi s najvyšším stupňom zabezpečenia, zatiaľ čo jeho zahraničné návštevy sprevádzajú rozsiahle bezpečnostné opatrenia.

Kyiv Post pripomenul, že počas májovej návštevy Kazachstanu sprevádzala kolónu ruského prezidenta obrnená technika, vrtuľník aj špeciálne vozidlo vybavené systémom elektronického boja, ktoré slúži na ochranu pred možnými hrozbami.

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