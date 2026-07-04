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Partner jej podrezal hrdlo loveckým nožom: Počas operácie štyrikrát zomrela, zachránili ju susedia

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

PERTH – To, čo sa začalo ako obyčajné popoludnie v záhrade, sa v priebehu niekoľkých minút zmenilo na boj o život. Šesťdesiatdvaročná Austrálčanka Paulette Mountfordová prežila brutálny útok svojho partnera, ktorý jej podrezal hrdlo a bodol ju do brucha. Lekári ju počas operácií štyrikrát oživovali. Dnes sa rozhodla prehovoriť, aby upozornila na nebezpečenstvo domáceho násilia.

Paulette Mountfordová si v júni 2024 pokojne čítala knihu vo svojej záhrade v austrálskom štáte Západná Austrália. Netušila, že o niekoľko minút bude bojovať o holý život. Keď sa domov vrátil jej partner Christopher Sullivan, ktorý bol podľa jej slov opitý, vedela, že môže nastať hádka. Ani vo sne by jej však nenapadlo, že ju muž po trinástich rokoch spoločného života napadne loveckým nožom, píše The Sun.

Sedemdesiatštyriročný Sullivan podľa súdnych dokumentov najprv zobral 15-centimetrový lovecký nôž a zaútočil na svoju partnerku. Prerezal jej hrdlo a následne ju viackrát bodol do brucha. Keď sa zranená žena snažila privolať pomoc, zobral jej mobilný telefón a odišiel do domu umyť si ruky aj nôž.

Paulette sa napriek vážnym zraneniam dokázala dostať na ulicu. Jej výkriky začuli susedia, ktorí okamžite zavolali záchranárov. Práve ich rýchla reakcia jej podľa lekárov zachránila život.

Po prevoze do nemocnice ju lekári uviedli do umelého spánku. Nasledovalo niekoľko náročných operácií. Žena neskôr prezradila, že počas nich štyrikrát zomrela a lekári ju zakaždým museli resuscitovať. Útok jej spôsobil takmer úplné prerezanie priedušnice, poranenie bránice, pľúc, pečene aj hrubého čreva, ktorého časť jej museli odstrániť.

Po troch týždňoch sa prebrala na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pri posteli ju čakali dve dcéry a sestra. Nasledujúce mesiace boli plné rehabilitácií, lekárskych kontrol a psychických problémov. Dodnes ju trápia nočné mory, tráviace ťažkosti a následky vážnych poranení.

Podľa Paulette sa ich vzťah spočiatku vyvíjal harmonicky. Zlom nastal po partnerovom odchode do dôchodku v roku 2022, keď začal nadmerne piť alkohol. Denne vraj vypil jednu až dve fľaše bourbonu a jeho správanie bolo čoraz agresívnejšie.

Christopher Sullivan sa neskôr priznal k pokusu o vraždu. Najvyšší súd Západnej Austrálie ho odsúdil na desať rokov väzenia. Sudca Gary Cobby počas pojednávania uviedol, že išlo o mimoriadne brutálny útok a konanie obžalovaného označil za bezohľadné. Prokurátor Les Dobson dodal, že prípad bol „najbližšie k vražde, ako sa len dá dostať“.

Paulette dnes otvorene hovorí o tom, čo prežila. Pred útokom dobrovoľne pomáhala ženám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia. Netušila, že raz sa sama ocitne na ich mieste. Hoci zdravotné následky jej už neumožňujú pokračovať v dobrovoľníckej činnosti, chce svojím príbehom povzbudiť ďalšie obete, aby sa nebáli vyhľadať pomoc.

„Nikdy nie je neskoro ozvať sa. Môže to zachrániť váš život alebo život niekoho iného. Vždy sa nájde niekto, kto vás vypočuje,“ odkázala.
 

Viac o téme: ManželKlinická smrťOperáciaútok nožomPaulette Mountfordová
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