Vyhodili ho z hotela a on tam zabudol balík peňazí: Poctivá upratovačka našla na izbe státisíce!

PRAHA – Bežné upratovanie prázdnej izby vo wellness hoteli v pražskej štvrti Žižkov sa začiatkom tohto týždňa zmenilo na scénu ako vystrihnutú z kriminálneho filmu. Poriadne šokovaná upratovačka totiž pri preberaní izby po hosťovi narazila na obrovskú finančnú hotovosť. Reakcia vedenia hotela aj samotnej polície však nabrala nečakaný smer.
Podľa informácií portálu TN.cz išlo o sumu v hodnote státisícov korún. Nález obrovského balíka peňazí potvrdila manažérka hotela, ktorá neskrývala hrdosť na svoj personál. Pracovníčka upratovacieho servisu totiž peniaze neodniesla domov, ale okamžite ich odovzdala nadriadeným.
„Bola to naozaj veľká suma. Sme radi, že máme takýchto poctivých zamestnancov,“ uviedla manažérka krátko po incidente. Vedenie hotela následne zalarmovalo políciu, aby pomohla vypátrať tajomného boháča.
Polícia už muža poznala
Keď na miesto dorazili muži zákona, zistili, že majiteľa luxusného zabudnutého „balíčka“ už veľmi dobre poznajú z predchádzajúcich hodín. „Riešili sme priestupok v jednej pražskej večierke, kde sa pohyboval agresívny muž. Ten následne skončil na miestnom obvodnom oddelení,“ vysvetlil hovorca pražskej polície Jan Daněk.
Ako dodal, o incidente bol informovaný aj majiteľ ubytovacieho zariadenia, na ktorom agresívny hosť býval. Hotelový manažment s problémovým mužom okamžite ukončil ubytovanie a nekompromisne ho vysťahoval. Výtržník si v rýchlosti zbalil veci, no v izbe nechal hotovosť.
Hoci by mnohí očakávali, že takáto obrovská suma u agresívneho muža vzbudí podozrenie z kriminálnej činnosti, česká polícia prípad bleskovo uzavrela. „Nič nenaznačovalo tomu, že by peniaze pochádzali z nelegálnej činnosti. Pre nás ako pre políciu to teda nebolo k riešeniu. Majiteľ si peniaze neskôr na hoteli osobne vyzdvihol,“ uzavrel hovorca.
Prípad tak skončil prekvapivo rýchlo a bez trestného stíhania, pričom najväčšou hrdinkou príbehu zostáva poctivá upratovačka.