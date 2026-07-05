Je to oficiálne! Referendum stroskotalo na rekordne nízkej účasti, je neplatné

BRATISLAVA - Po sčítaní všetkých okrskov dosiahla účasť v sobotnom (4. 7.) referende 16,13 percenta. Nebude tak platné. Ide o jednu z najnižších účastí v rámci referend, ktoré sa doteraz konali v histórii samostatnej SR. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR. Oficiálne výsledky budú verejnosti oznámené v nedeľu ráno.
Z počtu 4.369.989 zapísaných voličov sa podľa neoficiálnych výsledkov zúčastnilo na desiatom referende v histórii samostatnej SR 705.227 ľudí. Platných hlasovacích lístkov bolo 698.757. Zo zahraničia hlasovalo 5218 voličov. V sobotnom referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
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Petíciu za referendum iniciovala strana Demokrati
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nebola predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini otázku nezaradil, pretože bola podľa neho v rozpore s Ústavou SR. Referendum sa v sobotu podľa vyjadrení polície zaobišlo bez vážnejších incidentov. Bezproblémovo hodnotili priebeh referendového dňa aj volebné komisie naprieč Slovenskom. Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.