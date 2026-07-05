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Sviatok sv. Cyrila a Metoda: Premiér Fico chystá prejav na Devíne

Predseda vlády SR Robert Fico
Predseda vlády SR Robert Fico (Zdroj: TASR/Maroš Herc)
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TASR

BRATISLAVA - Oslavy 1163. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila (Konštantína) a Metoda na územie Veľkej Moravy chce premiér Robert Fico (Smer-SD) využiť na pripomenutie si významu nadnárodného dialógu. Povedal to v TASR TV.

Diplomacia a schopnosť dohodnúť sa boli podľa predsedu vlády kľúčovými predpokladmi, aby sa misia oboch bratov pred 1163 rokmi vôbec mohla realizovať. „Môžeme sa pozerať na svätého Cyrila a Metoda z rôznych strán a môžeme vybrať ktorýkoľvek aspekt, ale nepochybne by som vybral aspekt nadnárodný, a to je aspekt dialógu. Preto dialóg bude pomerne silné kľúčové slovo v mojom prejave,“ povedal Fico.

archívne video

Premiér o priebehu žatvy a lokalitách najviac postihnutých suchom (Zdroj: TASR/Ondrej Hercegh)

Dodal, že nechce suplovať historikov a v prejave na nedeľných celonárodných oslavách Sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín v Bratislave chce hovoriť o budúcnosti, o hodnotovom zakotvení Slovenska aj o pripravovanej vízii Slovenska do roku 2040. Premiér pripomenul, že práve hodnotové otázky sú súčasťou preambuly Ústavy SR, ale aj slovenských tradícií. „Musíme robiť oslavy svätého Cyrila a Metoda, musíme sa pravidelne vracať 17. júla k Deklarácii zvrchovanosti, musíme sa vracať k Slovenskému národnému povstaniu,“ vyhlásil.

Celonárodné oslavy sviatku

Celonárodné oslavy Sviatku sv. Cyrila a Metoda na hrade Devín sa začnú v nedeľu večer. Na slávnostnom programe sa zúčastnia najvyšší ústavní a štátni predstavitelia SR, ako aj ďalší pozvaní hostia. Súčasťou programu budú ich príhovory, ktoré doplní kultúrny program. Verejnosť môže galavečer sledovať od 21.00 h v priamom prenose v televíziách STVR, Joj 24, TA3, ako aj na kontách Úradu vlády SR na sociálnych sieťach.

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