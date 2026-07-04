FOTO Jan z Extrémnych premien ukázal telo v plavkách: Mal takmer 200 kíl a dnes? Klobúk dole!

PRAHA – Ešte nedávno bojoval s váhou, ktorá sa blížila k 200 kilogramom. Dnes je z neho úplne iný človek! Honza Erben, ktorého diváci spoznali v relácii Extrémne premeny, ukázal aktuálnu fotografiu z bazéna. Rozdiel vyráža dych!
Keď sa Honza prvýkrát objavil pred kamerami, mal obrovské problémy s bežnými činnosťami. Chôdza, zohýbanie či obyčajný pohyb boli pre neho každodenným utrpením. Váha sa zastavila takmer na hranici 200 kilogramov a zdravotný stav sa neustále zhoršoval. Vďaka obrovskej disciplíne sa mu však podarilo to, o čom mnohí pochybovali. Počas relácie schudol neuveriteľných 88 kilogramov a dokázal úplne zmeniť svoj život.
Najnovšie sa Honza pochválil záberom z domáceho bazéna. Na fotografii je vidieť sebavedomejšieho muža s výrazne štíhlejšou postavou. Hoci priznáva, že ešte nie je na konci svojej cesty, rozdiel oproti minulosti je priam priepastný, píše super.cz. Ešte väčší šok prináša porovnanie s archívnymi zábermi spred premeny. Tam bol jeho život doslova v ohrození. Dnes pôsobí uvoľnene, usmieva sa a na prvý pohľad je zrejmé, že zmena životného štýlu priniesla výsledky.
Honza sa netají tým, že pri pohľade na staré fotografie zostáva v šoku aj on sám. „Tak predsa len sa v mojom živote udiala poriadna zmena. Keď to dnes vidím, nechápem, ako som to mohol nechať zájsť až tak ďaleko. Vtedy sa mi jednoducho nedarilo schudnúť.“ Podľa neho je najdôležitejšie prekonať hanbu a nebáť sa požiadať o pomoc. Práve to bol moment, ktorý mu doslova zachránil život.
Dnes otvorene priznáva, že si dlho neuvedomoval, ako vážna jeho situácia je. Až keď prišli zdravotné komplikácie, pochopil, že ide o oveľa viac než len o číslo na váhe. „Zdravie išlo dolu vodou a bol som stále len doma. Keď sa na to dnes pozerám, je to neuveriteľne odstrašujúce. Už nikdy viac.“ Jedno je isté – Honza je dôkazom, že aj zdanlivo beznádejná situácia môže mať šťastný koniec. A jeho najnovšie fotografie sú toho najlepším dôkazom.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%