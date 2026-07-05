Kim Čong-un dohliadal na testy zbraní: Nová vojnová loď má ísť do služby bleskovo

PCHJONGJANG - Severokórejský vodca Kim Čong-un v piatok dohliadal na skúšky strategických riadených striel a ďalších zbraní nasadených na novom 5000-tonovom torpédoborci Kang Kon a nariadil, aby bola táto vojnová loď zaradená do služby v námorníctve do dvoch mesiacov. Plavidlo museli nedávno opraviť, keďže sa minulý rok počas slávnostného spustenia na vodu čiastočne prevrátila. V sobotu na to upozornili agentúry Reuters a Jonhap.
Testy sa uskutočnili v piatok v rámci hodnotenia bojových systémov novo postaveného vojenského plavidla. Zahŕňali kontrolu schopností detekcie cieľov a spracovania informácií, ako aj integrovaných systémov palebnej sily, námorných diel, automatických kanónov a zariadení pre elektronický boj. Severokórejská agentúra KCNA uviedla, že Kim ocenil pokrok vo vývoji zbraní a vyzval k ďalším krokom zameraným na posilnenie odstrašujúcej sily a bojových schopností Severnej Kórey.
Pchjongjang uviedol do prevádzky aj ďalší 5000-tonový torpédoborec
Pchjongjang v júni uviedol do prevádzky aj ďalší 5000-tonový torpédoborec Čche Hjon. Kim vyzval na stavbu dvoch vojnových lodí tejto triedy ročne počas nasledujúcich piatich rokov a načrtol aj plány na výstavbu väčších 10.000-tonových vojnových lodí a vybavenie plavidiel jadrovými zbraňami. Reuters pripomína, že KĽDR čoraz viac kladie dôraz na rozvoj svojho námorníctva. Kim totiž túto zložku severokórejských ozbrojených síl označil za najslabšiu.