Pohreb iránskeho vodcu sprevádzali výzvy na smrť Trumpa: Prezident USA reagoval ostrými vyjadreniami

WASHINGTON - Avizované stretnutie medzi izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome by sa mohlo uskutočniť už budúci týždeň. Trump to prezradil portálu Axios, pričom prízvukoval, že Netanjahu dobre vie, kto je v ich vzťahu šéf. Trump tiež prezradil, že sleduje vývoj okolo pohrebu iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího.
Washington je najbližším spojencom Izraela. Trump však v uplynulých týždňoch verejne kritizoval Netanjahua, keďže izraelská vojenská ofenzíva v Libanone ohrozovala mierové rokovania medzi USA a Iránom. „Vychádzame spolu veľmi dobre. Netanjahu vie, kto je tu šéf,“ povedal Trump, podľa ktorého o stretnutie požiadal izraelský premiér. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo po skončení summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare, ktorý je plánovaný na 7. 8. júla. Nemenovaný izraelský predstaviteľ však uviedol, že pravdepodobnejšie je stretnutie až v tretí júlový týždeň.
V súvislosti s Iránom Trump povedal, že Iránci „prosia o uzavretie dohody“. Obe strany sa však podľa neho rozhodli prerušiť rokovania na týždeň, keďže prebieha pohreb Chameneího. Zdôraznil, že počas tohto obdobia sa bude dodržiavať prímerie. Trump však pripomenul, že na pohrebe sa zúčastňujú všetci iránski lídri a Spojené štáty by ich mohli ľahko zneškodniť. „Všetci sú tam. Stačil by jeden výstrel, ale to neurobíme, lebo potom by sme nemali s kým rokovať,“ povedal šéf Bieleho domu.
Falošné slzy?
Americký prezident zároveň vyjadril prekvapenie z toho, že na pohrebe zabitého iránskeho vodcu ľudia plačú. Myslel si totiž, že Iránci ho nenávidia. „Možno sú to falošné slzy,“ uviedol Trump. Ajatolláh Alí Chameneí zahynul vo veku 86 rokov počas prvého dňa izraelsko-americkej vojenskej akcie pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre hlavného mesta.
Na Chameneího pohrebe odznela výzva na Trumpovu smrť
Jeden z rečníkov na pohrebe iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pred davom tisícok smútiacich v nedeľu žiadal smrť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informuje agentúra AP. Výzvu davu adresoval básnik Mohammad Rasúlí, ktorý tiež skandoval slogany „Smrť Amerike“ a „Smrť Izraelu“. Následne sa s odkazom na Trumpa spýtal: „Prečo je ten najväčší bastard na svete stále nažive?“. Otázka vyvolala v dave potlesk a Rasúlí následne deklaroval, že „svet už nie je pre Trumpa dobrým miestom“.
Podľa AP ide o prvú priamu výzvu na smrť šéfa Bieleho domu zo strany rečníka na Chameneího pohrebe. Počas ceremónie sa však už objavili viaceré plagáty a grafity vyzývajúce na zabitie Trumpa aj izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Na smútočných ceremóniách sa v nedeľu zúčastnilo omnoho viac ľudí, ako deň predtým. Smútiaci oblečení v čiernom kráčali k teheránskej Veľkej mešite Mosallá, kde je vystavená rakva s pozostatkami Chameneího, pričom v rukách držali transparenty a vlajky.
Ajatolláh Alí Chameneí zahynul vo veku 86 rokov počas prvého dňa izraelsko-americkej vojenskej akcie pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre hlavného mesta. Pohrebné ceremónie budú trvať až do 9. júla. Po smútočných obradoch v Teheráne sa rakva so zosnulým vydá na juh do mesta Kom. V stredu sa podľa iránskych a irackých predstaviteľov uskutoční oficiálne privítanie na medzinárodnom letisku v irackom meste Nadžaf, po ktorom budú nasledovať verejné sprievody v Nadžafe a Karbale. Chameneího pozostatky sa do Iránu vrátia v piatok, kde sa uskutoční záverečný pohrebný obrad vo svätyni imáma Rezu v meste Mašhad, ktoré je rodiskom Chameneího.