FOTO z Dubaja! Sima vyzerá po pôrode ako bohyňa: Pozrite sa na to telo, ale... kde nechala dcéru?

DUBAJ - Speváčka Sima sa len dva mesiace po pôrode vrhla späť do pracovného kolotoča a v Dubaji ukázala, že návrat do formy rozhodne nepodcenila. V sexi bikinách predviedla postavu, ktorá okamžite strhla pozornosť, no pri pohľade na fotky mnohým neunikne jediný detail – kde má svoju maličkú dcérku?
Speváčka sama priznala, že Dubaj bol len rýchla pracovná cesta, kde sa všetko muselo stihnúť v priebehu jediného dňa. „Na 1 deň sme stihli otočiť Dubaj. V noci prišli, doobeda sme stihli vyriešiť pár podpisov kvôli ktorým sme išli a poobede sme si dali pláž,“ opisuje Sima.
A program bol podľa jej slov poriadne nabitý od začiatku do konca. „Tam mi čajka zožrala polovicu obeda lebo mi ukradla sendvič… keďže more je teplé jak termálne pramene v Rajeckych Tepliciach tak sme dali ešte bazén, a potom sme stihli ešte nákupák a večeru a potom sme v noci leteli domov,“ pokračuje speváčka. Ani to však nebolo všetko.
„A do toho celého jeden photoshooting lebo veď ‘keď sme tu iba na jeden deň tak musíme stihnúť všetko’, takže tu dávam pár fotiek z tohto jednodňového výletu,“ dodala Sima, ktorá stihla v Emirátoch aj pracovné fotenie. Najväčšiu pozornosť však vyvolala poznámka, ktorá padla až na záver jej opisu – a týka sa práve jej dcérky.
„P.S.: v prípade že sa plánujete pýtať – čo viem že áno – tak naše dieťa zostalo u babky. A jak dobre jej bolo, lebo v Dubaji tých 35° v noci si mal pocit že zdochneš úplne,“ odkázala speváčka svojim sledovateľom.
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