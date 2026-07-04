Habera s Peštovou oslavujú 26 rokov spolu: Prezradili, kedy bude svadba!

KARLOVE VARY - Jeden z najstabilnejších párov česko-slovenského šoubiznisu je spolu už 26 rokov. Pavol Habera (64) a Daniela Peštová (55) vychovávajú tri deti, no otázka svadby je stále otvorená. Spevák ale teraz narovinu povedal, ako to medzi nimi s manželstvom naozaj je.
Už roky pritom medzi fanúšikmi aj v zákulisí šoubiznisu kolujú špekulácie a rôzne „šuškandy“ o tom, či dvojica nie je už dávno tajne zosobášená. Hoci si svoj súkromný život prísne chránia, téma ich prípadnej svadby sa pravidelne vracia.
Dvojica sa objavila na červenom koberci na otváracom ceremoniáli filmového festivalu, kde pôsobili elegantne a zohrato. Daniela opäť potvrdila svoj vycibrený štýl, hoci sama priznala, že deň mala poriadne hektický. „Bolo to rýchle, ešte ráno som bola v Londýne, takže som do poslednej chvíle nevedela, čo si oblečiem. V Elle Beauty Lounge ma dali dokopy a som spokojná,“ povedala modelka pre český denník Blesk.
Habera ostal verný českej značke Blažek a so smiechom dodal, že jeho šatník so smokingmi by pokojne mohol fungovať ako malý bazár. Každý rok mu totiž pribudnú minimálne dva nové kusy. Najviac pozornosti však vzbudili jeho slová o svadbe. Hoci s krásnou Danielou spolu žijú už viac ako štvrťstoročie, stále nie sú manželia.
„Som stará škola a vždy som si myslel, že keď mám s partnerkou deti, mal by som si ju vziať. U nás je to však inak. Až keď budem cítiť, že sa blíži môj koniec, možno sa vezmeme, aby to bolo jednoduchšie kvôli dedičstvu,“ povedal Habera.
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