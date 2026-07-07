Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!

BRATISLAVA - Bude to veľkolepé! Dve najväčšie hudobné rodiny spájajú sily. Kandráčovci a Kollárovci vyrážajú na veľkolepé spoločné turné. Megaprojekt so sebou prináša nielen spoločné ladenie hlasiviek, ale aj zaujiímavé odhalenia zo zákulisia.
Keď sa na jednom pódiu stretnú dve výrazné hudobné zoskupenia, človek by prirodzene čakal súperenie a bojovú náladu. Štefan Kollár však otvorene hovorí o tom, že medzi chlapcami z oboch táborov existuje puto, ktoré len tak niečo nepretrhne. „My vieme o Ondrejovi aj to, čo on sám o sebe nevie. Poznáme sa dlho, poznáme sa ľudsky aj muzikantsky a jednoducho sedí nám aj tá človečina, ľudskosť. A preto si myslím, že sa s chlapcami dobre robí... Pre nás je to milé stretnutie, pretože žáner je nám veľmi blízky, je to podobné,“ netají nadšenie Štefan.
Kandráčovci a Kollárovci na jednom pódiu? To smrdí rivalitou: Ako dvaja kohúti na smetisku
Na chystané letné večery sa už nevie dočkať ani samotný Ondrej Kandráč. Pre neho bude toto turné nielen o hudbe, ale najmä o poriadnej dávke humoru a zábavy. „Mňa najviac chlapci rozosmejú, keď rozprávajú zážitky z ich doliny v goralskom dialekte. To sa vždy nasmejem! Jednak je ten jazyk veľmi šťavnatý a na druhej strane je to niečo osviežujúce, čo človek v ruchu veľkomesta nezažije,“ prezrádza so smiechom obľúbený primáš Kandráč.
Zákulisné večierky a debaty po vystúpeniach tak budú nepochybne poriadne divoké. Muzikanti, ktorí majú precestované celé Slovensko a zažili už snáď všetko, totiž svojej povesti neostali nič dlžní a o jednu priam neuveriteľnú príhodu sa podelili aj s nami. Išlo o svadbu, na ktorej niekto skolaboval a zomrel... Neuveríte, kam ho dali, kým prišla sanitka... A nebol by to Kandráč, keby k tomu nepripojil aj pohrebný vtip...