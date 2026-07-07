Koniec éry bankoviek pri mori? Slováci majú nový dovolenkový zvyk

BRATISLAVA - Platby kartami na dovolenke z roka na rok pribúdajú a používanie fyzických peňazí je skôr výnimkou. Osem z desiatich Slovákov v zahraničí uprednostňuje bezhotovostné úhrady - 54 % takto platí všade, kde je to možné, 26 % platí kartou väčšinou. Každý desiaty kombinuje platby kartou a hotovosťou, rovnako 10 % uprednostňuje papierové peniaze či mince, pričom iba hotovosťou platia 4 %. Ukázal to reprezentatívny prieskum pre spoločnosť Home Credit, ktorý vykonala agentúra Ipsos od 20. do 22. mája na vzorke 1035 respondentov.
Z prieskumu vyplynulo aj to, že polovica opýtaných nevyberá v zahraničných destináciách žiadne peniaze, necelá tretina využije bankomat len výnimočne. Na dovolenke v zahraničí bolo za posledné dva roky 61 % ľudí zo Slovenska, zvyšných 39 % oddych mimo tuzemska za toto obdobie nezažilo. „Zahraničné skúsenosti s dovolenkou pritom výrazne rozdeľujú slovenskú populáciu podľa regiónu, vzdelania a príjmu. Napríklad z Bratislavského kraja bolo v cudzine skoro 80 % ľudí, v prípade občanov Slovenska s učňovským vzdelaním len o niečo viac ako tretina z nich a z nízkopríjmových skupín sa dostali na zahraničnú dovolenku iba štyria z desiatich,“ uviedol analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.
Dovolenkujúci za hranicami väčšinou platia za nákupy, služby a rôzne poplatky debetnými a kreditnými kartami. „Až dve tretiny opýtaných si pred cestou na dovolenku do cudziny nenakupujú či nevymieňajú žiadnu cudziu menu. Ak si ju už zaobstarajú, tak je to častejšie iba minimum hotovosti. Len šiesti zo stovky si berú so sebou na dovolenku väčší obnos peňazí v cudzej mene,“ priblížil Ondrušek.
Bankomaty v cudzine
Bankomaty v cudzine vôbec nevyužije polovica slovenských dovolenkujúcich a výnimočne skoro 30 %. Iba zhruba pätina ľudí si vyberá hotovosť častejšie. „Niektoré situácie však bez hotovosti nevyriešite, trebárs v prípade drobných nákupov v stánkoch na trhu, preto je dobré si zobrať aspoň minimálnu čiastku. Ak nemáte žiadne fyzické peniaze, vybrať si ich môžete aj na mieste, len dodržiavajte základné pravidlá,“ poradil ombudsman Home Creditu Miroslav Zborovský.
Uprednostňovať podľa neho treba skôr bankomaty veľkých bánk, nie súkromných firiem, mávajú totiž vyššie poplatky. Odporučil kontrolovať, či bankomat nepridáva vlastnú konverziu kurzu, vtedy je finančne výhodnejšie zvoliť možnosť „without conversion“. „A určite plánujte dopredu, jeden či pár väčších výberov je obvykle lacnejších než viacero malých,“ upozornil ombudsman.
Lepší výmenný kurz
Len jednu platobnú kartu si na dovolenku berie 46 % Slovákov, s dvoma kartami vycestuje 37 %, s troma a viac kartami 14 %. Debetná karta je podľa Zborovského vhodná na každodenné platby a výbery z bankomatov. Peniaze odchádzajú priamo z účtu, takže vidieť aktuálny zostatok. „Kreditná karta často ponúka lepší výmenný kurz, poistenie proti podvodom a vyššiu bezpečnosť pri reklamácii platieb. Hodí sa napríklad na rezervácie hotelov, požičanie auta alebo online platby. Pred cestou si ale overte, aké poplatky má vaša banka za platby a výbery v zahraničí,“ dodal Zborovský s tým, že rozdiely môžu byť značné.